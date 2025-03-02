الجبل الأخضر.. ضبط 3 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة بالبيضاء

أخبار ليبيا 24

مديرية الجبل الأخضر تواصل تنفيذ خطة بسط الأمن ومحاربة الفساد.

ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة من نوع (حشيش).

رصد المشتبه بهم والقبض عليهم في حي الشعبية 600 بمدينة البيضاء.

أعلنت مديرية أمن الجبل الأخضر، ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة.

وقالت المديرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن، تمكنت دوريات قسم البحث الجنائي الجبل الأخضر التابع لها، من ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة من نوع (حشيش) معدّة للاتجار.

ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة من نوع (حشيش)

وجاءت عملية الضبط خلال تنفيذ الخطة الأمنية التي تهدف إلى بسط الأمن ومحاربة الفساد حيثُ تم رصد المشتبه بهم والقبض عليهم في حي الشعبية 600 بمدينة البيضاء.

إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات

وبعد التحقيقات معهم أقرّ المتهمون بما نُسب إليهم وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير أمن الجبل الأخضر يعتمد الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك

وفي وقت سابق، اعتمد مدير أمن الجبل الأخضر الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار خلال الشهر الفضيل.

وتنفيذاً للخطة الأمنية شهدت مناطق الجبل الأخضر انتشاراً أمنياً مكثفاً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة حيث تمركزت الدوريات الأمنية عند المداخل والمخارج الرئيسية للمدن والمفترقات والطرق العامة بهدف تسهيل حركة السير تخفيف الازدحام وضمان الأمن العام.

وأكد مدير أمن الجبل الأخضر، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين والمقيمين خلال شهر رمضان المبارك مع استمرار العمل الأمني على مدار الساعة لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها.