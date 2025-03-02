البعثة الأممية: اتفاق بين الشرق والغرب على تشكيل مركز متخصص في أمن الحدود

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البعثة الأممية: تشكيل مركز دراسات متخصص في أمن الحدود

البعثة الأممية: ممثلو المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا يتفقون على تشكيل مركز دراسات متخصص في أمن الحدود

اجتماع تنسيقي لمدة يومين نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس

كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الأحد، أن ممثلو المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا اتفقوا على تشكيل مركز دراسات متخصص في أمن الحدود.

الاتفاق على تشكيل مركز دراسات متخصص في أمن الحدود

وقالت البعثة، في بيان لها: “اتفق ممثلو المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق وغرب ليبيا, بينهم ضابطتان من الشرطة والجيش, المسؤولة عن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، الأربعاء الموافق 26 فبراير 2025، على تشكيل مركز دراسات متخصص يتولى إجراء دراسات متخصصة في مجالات أمن الحدود.

اجتماع تنسيقي لمدة يومين نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس

وأضاف البيان: “وشارك أعضاء فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود في اجتماع تنسيقي لمدة يومين نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس.. وصاغ فريق التنسيق الفني المشترك مقترحا لتشكيل مركز للدراسات يقدم تحليلاً للمخاطر المتعلقة بأمن الحدود و حلولاً عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وحدد واجبات ومهام المركز وبنيته التنظيمية”.

المركز يساهم في تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية

وقال أحد المشاركين إن مركز الدراسات سيساهم بشكل كبير في تعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية، مضيفاً أنه سيساعد في إيجاد حلول قابلة للتنفيذ لقضايا أمن الحدود ودعم تعزيز الأمن الوطني الليبي.

ونظمت البعثة زيارة ميدانية للفريق إلى أحد مراكز الحدود البرية التونسية بالقرب من الحدود الليبية التونسية لتعزيز تبادل الخبرات ورفع الوعي بالتحديات الأمنية عبر الحدود الإقليمية.

خلخال: البدء فى الإنشاء الفعلي لمراكز مشتركة لأمن الحدود

وقال علي خلخال من دائرة المؤسسات الأمنية في البعثة، إن إنشاء مركز الدراسات يأتي كجزء من آلية التنسيق المشتركة التي أقرتها اللجنة الفنية المشتركة لأمن الحدود في اجتماع بنغازي يومي 17 و18 ديسمبر 2024″، لافتا إلى أن الخطوات التالية ستشمل الإنشاء الفعلي لمراكز مشتركة لأمن الحدود والبدء في تجهيزها، وذلك لتمكين التنسيق والتواصل وتبادل المعلومات حول أمن الحدود.

وقرر المجتمعون اللقاء مجدداً في أبريل المقبل في جنوب ليبيا لمناقشة آلية التنسيق الإقليمي.