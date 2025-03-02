«البحوث الجنائية» ينظم 4 دورات في أساسيات الطب الشرعي

أخبار ليبيا 24

البحوث الجنائية: تدريب 75 وكيلًا للنائب العام على أساسيات الطب الشرعي

البحوث الجنائية: تنظيم 4 دورات تدريبية تخصصية في مجال الطب الشرعي.

تأهيل وتطوير قدرات 75 وكيل نيابة على أساسيات الطب الشرعي

أعلن مركز البحوث الجنائية التابع لمكتب النائب العام تنظيم 4 دورات تدريبية تخصصية في مجال الطب الشرعي.

البحوث الجنائية: تنظيم 4 دورات تدريبية تخصصية في مجال الطب الشرعي.

وبحسب منشور لمكتب النائب العام عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، فإن الدورات استهدفت تأهيل وتطوير قدرات 75 وكيل نيابة من العاملين في مختلف محاكم الاستئناف.

تأهيل وتطوير قدرات 75 وكيل نيابة على أساسيات الطب الشرعي

وأشار مكتب النائب العام أن الدورات التدريبية تم تنفيذها خلال الإطار الزمني المخصص للنصف الأول من خطة المركز التدريبية للعام القضائي 2024 – 2025.

البحوث الجنائية: برنامج تدريبي مخصّص لتنمية المقدرة المتعلقة بالخبرة القضائية

وتندرج هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي مخصّص لتنمية المقدرة المتعلقة بالخبرة القضائية، و أساسيات العلوم المرتبطة بعمل العدالة الجنائية، و رفع درجة الاستجابة القضائية في مكان الجريمة.

البحوث الجنائية يواصل إنجاز مخططات تعاونه الفني الدولي في إطار مكافحة الإجرام المنظم

وكان مركز البحوث الجنائية والتدريب، قد أكد مواصلة إنجاز مخططات تعاونه الفني الدولي في إطار مكافحة الإجرام المنظم وجماعاته.

وتمثّل النشاط المختتَم في دورة تدريبية لإعداد مدرِّبين في مجال مكافحة الجرائم في البحر وعَبْره، كجرائم الاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وتهريب المخدرات، وتهريب النفايات؛

وشارك في الدورة سبعة عشر عاملاً في منظومة العدالة الجنائية – من منسوبي جهات إنفاذ القانون، سبق إكمالهم بنجاح تدريبات حول إطار الاتصال؛

وقدَّم التدريب خبراء دوليون أتاحوا لإطار التدريب في المركز مشاركتهم في تقديمه. واستهدف التدريب تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لدورهم المسقبلي كمدرِّبين، وإكسابهم مهارات تصميم أنشطة تدريبية، وإدارتها، وتنفيذها؛

يأتي هذا النشاط إجراءً لسياسة المركز في توطين التدريب، بتنسيق من إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة ليبيا.