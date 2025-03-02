إيطاليا تعلن حالة الطوارئ بسبب «سيلفي» بركان إتنا

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بعد انتشار صور لسياح بالقرب من بركان جبل إتنا النشط حاليًا، رفعت السلطات الإيطالية حالة الطوارئ، مشددة على جدية التحذيرات التي أطلقتها بشأن مخاطر الاقتراب من البركان الأشرس في أوروبا، لمجرد التقاط صور «سيلفي».

وبحسب وسائل إعلام إيطالية، مثل صحيفة «الجورنال»، فإن الوضع أصبح مقلقًا بالنسبة لفرق الإنقاذ عند جبل إتنا، والتي لاحظت زيادة عدد السياح بالقرب من البركان، وأكدت السلطات أن تحدي تحذيرات السلامة يهدد أرواح الزوار.

ورأت السلطات الإيطالية أن التقاط صور شخصية بالقرب من البركان، يعتبر من الممارسات المتهورة، والتي تعطل عمل فرق الإنقاذ.

الشباب المتهور يتعمد الاقتراب من البركان

وانتشر على منصات السوشيال ميديا، مؤخرًا، مقطع فيديو، يظهر خلاله سائح في إيطاليا يحاول الوصول إلى منطقة شديدة الخطورة بالقرب من البركان.

وخلال الفترة الماضية، خرجت الحمم البركانية أكثر من مرة من بركان جبل إتنا، الأخطر في القارة العجوز، وبالتزامن مع ذلك حذر خبراء من أن المناطق القريبة من البركان قد لا تكون آمنة، فمن الممكن أن يكون سطحها يشبه الأرض لكن أسفلها حممًا بركانية يمكن أن تبتلع أي شخص وتحوله إلى رماد فورًا.

ومن جهتها، فرضت السلطات المحلية الكثير من القيود التي تمنع السياح من الوصول إلى المناطق الخطرة، لكن لا يزال هناك من يتسللون، في محاولة لصناعة فيديو أو التقاط صورة تحقق لهم مشاهدات كثيرة على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي.

المخاطر تشمل الغازات السامة

وأكدت فرق الإنقاذ، أن هناك بعض السياح الذين دخلوا إلى أماكن غير مستقرة، وفوجئوا بأنهم محاصرون وسط النيران، قبل أن يجري إنقاذهم بصعوبة.

وذكر المتحدث باسم فرق الطوارئ، إن مخاطر الاقتراب من البراكين، لا تشمل فقط الاحتراق بالحمم البركانية، بل تشمل أيضًا التأثر بالانفجارات أو الغازات السامة، وجميعها أمور يمكن أن تقتل أي شخص خلال دقائق قبل أن يحصل على المساعدة.