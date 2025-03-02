إطلاق خدمة التحلل من النسك بالمسجد الحرام لأول مرة

أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، التشغيل التجريبي لخدمة التحلل من النسك “قص الشعر” داخل المسجد الحرام، لأول مرة، خلال شهر رمضان الحالي.

وذكرت الهيئة، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، اليوم، أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتقديم حلول جديدة تزيد من راحة زوار الحرم.

وبفضل هذه الخدمة، يتمكن المعتمرون من “قص الشعر”، في 5 منافذ متحركة “عربات” بجوار منطقة المروة، ويمكنها التنقل إن زاد عدد المعتمرين، وذلك تحت إشراف متخصصين في تقديم هذه الخدمات.

وأكدت الهيئة، أن الأدوات المستخدمة في التحلل من النسك، معقمة، ما يضمن تقديم خدمة آمنة، بأعلى معايير الجودة والسلامة المقدمة عالميًا.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسعى باستمرار لتطوير الخدمات داخل الحرمين الشريفين، عن طريق استحداث خدمات متنوعة، مع الاتزام الكامل بمعايير الجودة والكفاءة.

بدء التسجيل للاعتكاف الأربعاء المقبل

وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة، أن التسجيل للاعتكاف في الحرمين الشريفين، خلال شهر رمضان المبارك، سيبدأ يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وبمجرد اكتمال العدد سيجري غلق التقديم.

وقبل ذلك، أعلنت الهيئة، اكتمال استعداداتها لاستقبال موسم رمضان، ضمن منظومة تشغيلية متكاملة ترتكز على إدارة الأصول والمرافق وتعزيز كفاءة التشغيل والصيانة، وإثراء التجربة لضيوف الرحمن، والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الصلة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الهيئة، أن خطتها تتضمن تعزيز الخدمات التشغيلية في الحرمين الشريفين، مثل النظافة والتعقيم والتعطير بمعدات وأدوات وآليات متخصصة.

كما تشمل الخطة تشغيل دورات مياه مجهزة بكامل الخدمات، وتهيئة أعداد مضاعفة من السجاد، وتجهيز نقاط لسُقيا ماء زمزم لضمان توافر المياه المبرّدة وغير المبرّدة على مدار الساعة، وتسهيل حركة الدخول والخروج عبر الأبواب.