إحباط محاولة تهريب سلع ومواد غذائية بمنفذ رأس اجدير البري

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دوريات تأمين منفذ رأس جدير البري لضبط أنشطة التهريب

ضبط سلع ومواد غذائية قبل تهريبها بمنفذ رأس اجدير

القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير

في ظل استمرار عمليات التهريب بالمنافذ، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، ضبط سلع ومواد قبل تهريبها بمنفذ رأس جدير البري.

ضبط سلع ومواد غذائية قبل تهريبها بمنفذ رأس اجدير

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية تواصل تعزيز جهودها الأمنية من خلال الدوريات المكثفة لتأمين منفذ رأس جدير البري، مؤكدة أنها تعمل على مدار الساعة لضبط المخالفات ومكافحة أنشطة التهريب.

القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير

وأضافت الوزارة، أن الدوريات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بتهريب مواد وسلع متنوعة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على المتورطين في هذه الأنشطة وإحالتهم إلى مركز شرطة رأس جدير لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

اجتماع أمني لتنفيذ الخطة الأمنية خلال شهر رمضان

وفي وقت سابق، عقد مدير أمن المنفذ اجتماعا بحضور رؤساء الأجهزة العاملة بالمنفذ لمناقشة تنفيذ الخطة الأمنية المعدة للعمل بها فى شهر رمضان المبارك بما يكفل إحكام السيطرة الأمنية وتقديم أفضل الخدمات للمسافرين خلال هذا الشهر الكريم مع إصدار التكليفات اللازمة لرؤساء الأجهزة لإدارة تنفيذها وفقاً للتعليمات الصادرة من مدير أمن المنفذ.