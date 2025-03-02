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أتلتيكو مدريد يقلب الموازين ويتصدر الليغا مؤقتًا

سقوط ريال مدريد يمنح الأتلتيكو فرصة الذهب

2 مارس، 2025 1:36 ص
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أتلتيكو مدريد يقلب الموازين ويتصدر الليغا مؤقتًا
أتلتيكو مدريد يقلب الموازين ويتصدر الليغا مؤقتًا

أخبار ليبيا 24

  • أتلتيكو مدريد يضرب بقوة وينتزع الصدارة
  •  ألفاريز يواصل التألق ويسجل هدف الحسم
  •  أوبلاك حائط صد أمام هجمات بيلباو
  •  العارضة والقائم.. خصمان عنيدان لبيلباو

الروخيبلانكوس يحلقون في الصدارة

عندما يلتقي العزم مع الحظ، وعندما تصطف الأقدار لتمنح أحدهم لحظة المجد، يكون المشهد دراميًا بامتياز. هناك في قلب العاصمة الإسبانية، حيث تدوي أصوات الجماهير في ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، عاش عشاق الليغا ليلة كروية لا تُنسى، عنوانها الإثارة والتحدي.

أتلتيكو مدريد يخطف الصدارة مؤقتًا بفوزه على بيلباو 1-0، مستفيدًا من سقوط ريال مدريد أمام بيتيس. العارضة والقائم يحرمان بيلباو من التعادل!
أتلتيكو مدريد يخطف الصدارة مؤقتًا بفوزه على بيلباو 1-0، مستفيدًا من سقوط ريال مدريد أمام بيتيس. العارضة والقائم يحرمان بيلباو من التعادل!

على رقعة الأخضر.. اشتعلت النيران
حمل اللقاء بين أتلتيكو مدريد وأتلتيك بيلباو ملامح معركة لا تُحسم إلا بأقدام اللاعبين وبصمات المدربين. ففي الدقيقة (66)، حيث يتسارع النبض وتُحبس الأنفاس، ظهر جوليان ألفاريز، ذاك الفتى الأرجنتيني الذي استعار مهارة التانغو، ليمنح فريقه الأسبقية بلمسة ساحرة، ويكتب اسمه في دفاتر التاريخ.

أتلتيكو مدريد يخطف الصدارة مؤقتًا بفوزه على بيلباو 1-0، مستفيدًا من سقوط ريال مدريد أمام بيتيس. العارضة والقائم يحرمان بيلباو من التعادل!
أتلتيكو مدريد يخطف الصدارة مؤقتًا بفوزه على بيلباو 1-0، مستفيدًا من سقوط ريال مدريد أمام بيتيس. العارضة والقائم يحرمان بيلباو من التعادل!

  • أتلتيكو مدريد يخطف الصدارة مؤقتًا بفوزه على بيلباو 1-0، مستفيدًا من سقوط ريال مدريد أمام بيتيس. العارضة والقائم يحرمان بيلباو من التعادل!

الحظ.. حليف طرف وعدو آخر
لم يكن الفوز بالأمر السهل، فقد قاوم بيلباو بشراسة، ووقف القائم والعارضة في صف الأتلتيكو، وكأنهما جزء من خط دفاع سيميوني! في الدقيقة (76)، كاد بينات دياز أن يعيد الأمور لنقطة البداية، لكن القائم رفض، قبل أن تأتي الدقيقة (82) ليكرر إيناكي ويليامز المحاولة، لكن العارضة كانت له بالمرصاد.

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الدراما لا تنتهي.. والعيون تترقب الكلاسيكو الأوروبي
لم يكن هذا الانتصار مجرد ثلاث نقاط؛ بل كان ضربة موجعة لـ ريال مدريد الغريم الملكي، الذي سقط أمام ريال بيتيس، ليجد نفسه في المركز الثالث، خلف برشلونة وأتلتيكو. لكن القصة لم تكتمل بعد، لأن الثلاثاء المقبل يحمل صدامًا أوروبيًا مشتعلاً، حين يلتقي الروخيبلانكوس مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. فهل سيواصل الأتلتيكو تألقه؟

ريال مدريد يسقط أمام بيتيس ويهدر فرصة الصدارة

الزمن وحده يحمل الإجابة، لكن الليلة.. كان الأحمر والأبيض سيد الميدان!

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2 مارس، 2025 1:36 ص
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