241 ألف باحث عن العمل في ليبيا.. أزمة متفاقمة

الجامعات تُخرّج والوظائف غائبة.. سوق العمل في مأزق

البطالة ترتفع 462% خلال 8 سنوات.. الأرقام صادمة

الباحثون عن العمل.. أرقام رسمية لا تعكس الواقع في ليبيا



موظفون بلا عمل ورواتب تتضاعف.. معضلة الاقتصاد الليبي

شهدت ليبيا خلال السنوات الماضية تصاعدًا خطيرًا في أعداد الباحثين عن العمل، مما يعكس أزمة متفاقمة في سوق التوظيف الذي يعاني من اختلالات هيكلية وغياب للسياسات الاقتصادية الفاعلة. بيانات وزارة العمل في حكومة الدبيبة، منتهية الولاية كشفت عن تسجيل 241 ألف باحث عن العمل، في ارتفاع صادم مقارنة بالأعوام الماضية، مما يطرح تساؤلات عن قدرة الاقتصاد الليبي على استيعاب هذه الأعداد.

تصاعد مستمر في أرقام البطالة

تشير البيانات إلى أن الأزمة ليست وليدة اللحظة، إذ ارتفع عدد الباحثين عن العمل من 42.8 ألفًا في 2017 إلى 115 ألفًا في 2018، قبل أن يتجاوز حاجز 161 ألفًا في 2020. هذه القفزة الهائلة خلال ثماني سنوات تؤكد وجود خلل كبير في السياسات الاقتصادية، خاصة مع توقف التعيينات الحكومية منذ 2020. والمثير للقلق أن المنطقة الغربية تصدرت معدلات البطالة بنسبة 41%، وهو ما يسلط الضوء على الاختلافات الجغرافية في معدلات التوظيف.

ليبيا تواجه أزمة بطالة متفاقمة مع 241 ألف باحث عن العمل، وقطاع التوظيف الحكومي متجمد منذ 2020، بينما الرواتب تقفز إلى 67 مليار دينار بلا إنتاجية.

الاقتصاد الليبي ومأزق التوظيف

الاقتصاد الليبي، القائم بشكل شبه كلي على قطاع النفط، لم ينجح في خلق فرص عمل كافية في القطاعات الإنتاجية الأخرى. ورغم أن عدد الموظفين الحكوميين بلغ 2.1 مليون، إلا أن ذلك لم ينجح في امتصاص الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل، بل أسهم في تفاقم ما يُعرف بالبطالة المقنعة، حيث يتقاضى كثير من الموظفين رواتب دون تقديم عمل منتج.

الجامعات.. تخرّج دون تخطيط لسوق العمل

تخرج الجامعات الليبية سنويًا نحو 20 ألف طالب، لكن التخصصات المتاحة لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل. إذ تشير التقارير إلى أن معظم الباحثين عن العمل يحملون شهادات في العلوم الطبيعية والإحصاء والرياضة، وهي مجالات لا تستوعبها المؤسسات الاقتصادية المتعثرة. هذه الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل تفرض ضرورة إعادة النظر في السياسات التعليمية.

فاتورة الرواتب.. تضاعف بلا إنتاجية

في تصريح لرئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، أكد أن فاتورة الرواتب الحكومية قفزت من 21 مليار دينار في 2020 إلى 67 مليار دينار في نهاية 2024، رغم توقف التوظيف الحكومي. هذه الزيادة تعكس خللاً في إدارة الموارد المالية للدولة، خاصة في ظل غياب استراتيجية واضحة لتقليص الإنفاق غير المبرر.

حلول غائبة واستراتيجيات مطلوبة

يؤكد الخبراء أن حل الأزمة يكمن في تنفيذ مشاريع اقتصادية كبرى قادرة على استيعاب العمالة الوطنية، بدلًا من الاعتماد المفرط على القطاع الحكومي. كما يجب على الدولة تبني خطة خماسية تستهدف تطوير القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمارات التي تخلق فرص عمل حقيقية.

إن استمرار تجاهل هذه الأرقام المتزايدة وعدم وجود رؤية واضحة لمعالجتها سيؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية خطيرة، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا قبل أن تتحول البطالة إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار البلاد.