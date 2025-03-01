منخفض صحراوي قادم من الجزائر.. حالة الطقس أول أيام رمضان

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حالة الطقس: تأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يتحرك من وسط الجزائر

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار

نشاط الرياح الجنوبية الشرقية مساء اليوم على أغلب المناطق الغربية

حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة ابتداء من اليوم السبت 1 مارس 2025،.. حيث توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يتحرك من وسط الجزائر مصحوب برياح جنوبية شرقية تعمل على ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال النهار حيث تتراوح مابين (22 – 30)مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق, ثم تشهد انخفاض ملحوظ يوم الاثنين خاصة على مناطق الشمال الغربي.

حالة الطقس: تأثر مناطق غرب ليبيا بمنخفض صحراوي يتحرك من وسط الجزائر

وتنشط الرياح الجنوبية الشرقية مساء اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق الغربية وبعض مناطق الخليج مما قد تسبب في أثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساء اليوم ويوم الغد على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22- 27)مْ، وتسجل ارتفاع يوم الغد على أغلب المناطق وتشهد انخفاض ملحوظ يوم الإثنين.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على مناطق الجبل الأخضر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الغد على مناطق الخليج وسهل بنغازي مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(18- 24)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح : جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23– 28)مْ ,تصل إلى(30)مْ على غدامس وتسجل ارتفاع يوم الغد وتشهد انخفاض تدريجي يوم الإثنين.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20– 24)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تسجل درجات الحرارة انخفاض بداية من الاثنين على مناطق الشمال الغربي.