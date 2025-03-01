«متسرع وسيخضع للمساءلة».. الدبيبة يهاجم القيب بسبب تصريحات حرائق الأصابعة

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الدبيبة: تصريحات القيب حول حرائق الأصابعة متسرعة ولا تستند لتحقيقات نهائية

الدبيبة يحذر من خطورة تصريحات القيب بشأن حرائق الأصابعة

الدبيبة: الحكومة متريثة في بياناتها لضمان الدقة والموضوعية

انتقد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومته عمران القيب، حول حرائق مدينة الأصابعة، ووصفها بأنها تصريحات متسرعة وغير مستندة إلى تحقيقات نهائية.

الدبيبة يحذر من خطورة تصريحات القيب

وحذر الدبيبة، في بيان له عبر الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة، بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”، من خطورة هذه التصريحات خاصة فيما يتعلق بنشر معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة، معتبرًا أن الوزير كان عليه التواصل مع الجهات المختصة قبل التصريح.

القيب: رصد انتشار كبير لغاز الميثان في الأصابعة

وكان القيب قد زار أمس مدينة الأصابعة على رأس وفد علمي للبحث في أسباب الحرائق، وتحدث القيب عن رصد انتشار كبير لغاز الميثان في البلدة وذلك بعد أيام من هزة أرضية في الرحيبات رجح أن الغاز الذي يساعد على الاشتعال انبعث من التشققات الأرضية التي خلفتها.

وأكد الدبيبة، في بيانه على تواصله المستمر مع الفريق المكلف بالأزمة الذي يضم وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز المباحث الجنائية ورئيس هيئة السلامة الوطنية ورئيس جهاز الأمن الداخلي لضمان استكمال التحقيقات وفق الأطرق القانونية والفنية.

الدبيبة: الحكومة متريثة في بياناتها لضمان الدقة والموضوعية

وأشار الدبيبة إلى أن حكومته متريثه في إصدار البيانات الرسمية لضمان الدقة والموضوعية وسلامة الإجراءات والتزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه المتضررين بالتنسيق مع المجلس البلدي الأصابعة لتعويضهم وفق آليات عادلة وشفافة.

الدبيبة: أي مسؤول يتسرع في التصريح سيخضع للمساؤلة القانونية

وفي نهاية البيان، شدد الدبيبة، على أن أي مسؤول يتسرع في التصريح أو يتجاوز اختصاصه ويخالف اللوائح المنظمة سيخضع للمساءلة القانونية مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان الانضباط واحترام المسؤوليات.