ليبيا بين ثرواتها الهائلة وظلال الفقر الثقيلة

لماذا تسجل طرابلس أعلى نسبة فقر رغم كونها العاصمة؟

الأربعينيون والخمسينيون الأكثر معاناة.. ما السر؟

هل يؤثر مستوى التعليم على واقع الفقر في ليبيا؟

نسب مقلقة تكشف خريطة الفقر في البلاد

ليبيا.. حيث تفيض الأرض ذهبًا ويكابد الإنسان الفقر

وسط صحراء شاسعة تحتضن ثروات طبيعية هائلة، يقبع الملايين في دائرة الفقر، وكأن الأرض التي تنبض نفطًا وغازًا أبت أن تهب أبناءها حياة كريمة. ليبيا، الدولة التي تمتلك أحد أعلى احتياطات النفط في إفريقيا، تشهد تناقضًا صارخًا بين ثرائها الطبيعي والفقر الذي يخنق شريحة واسعة من شعبها.

الفقر بالأرقام.. حقائق لا تقبل التجميل

أرقام الدراسة الصادرة عن مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال بجامعة مصراتة تكشف أن 32.5% من الأسر الليبية تعيش تحت خط الفقر، وهي نسبة تثير التساؤلات عن كيفية انهيار الوضع المعيشي في بلد غني بموارده. من بين هؤلاء، 30.5% يعانون من الفقر المطلق، بينما 1.9% غارقون في الفقر المدقع، أي أنهم يفتقدون حتى لأبسط مقومات الحياة.

لكن المفارقة الكبرى تكمن في التوزيع الجغرافي لهذه الأزمة؛ طرابلس، العاصمة التي يُفترض أن تكون قلب التنمية والازدهار، سجلت النسبة الأعلى للفقر بين المدن الليبية، حيث يعيش 11.3% من الأسر فيها تحت خط الفقر. كيف لعاصمة تزخر بالفرص أن تكون الأكثر معاناة؟

المتضرر الأكبر.. بين منتصف العمر وضيق الحال

الفقر في ليبيا لا يميز بين فئات المجتمع، لكنه يضغط بشدة على فئة معينة: الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و55 عامًا هم الأكثر تضررًا، بنسبة 12.6% مقارنة بالفئات العمرية الأخرى. هؤلاء هم الفئة التي يُفترض أن تكون في أوج عطائها المهني والاجتماعي، لكن الواقع يفرض عليهم أعباءً ثقيلة في ظل اقتصاد متقلب وأزمات متلاحقة.

التعليم.. مفتاح النجاة أم عبء إضافي؟

لا يمكن تجاهل العلاقة بين التعليم والفقر، فالأرقام تثبت أن الأسر التي يعولها أفراد بمستوى تعليمي منخفض (التعليم الأساسي فأقل) هي الأكثر فقراً، بنسبة 9.8% مقارنة بأصحاب المؤهلات الأعلى. التعليم هنا لم يعد مجرد وسيلة للمعرفة، بل أصبح خط الدفاع الأول أمام شبح الفقر الذي يهدد مستقبل أجيال بأكملها.

لماذا تتفاقم الأزمة رغم الثروات؟

قد يتساءل البعض: كيف يمكن لدولة تمتلك احتياطيًا نفطيًا يُقدر بحوالي 48 مليار برميل، أن تعاني من أزمة فقر بهذه الحدة؟ الجواب يكمن في ضعف الحوكمة، وانعدام الاستقرار السياسي، وغياب التخطيط الاقتصادي السليم.

ليبيا تعاني من اقتصاد ريعي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط ، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات في الأسعار العالمية.

، مما يجعلها عرضة لأي تقلبات في الأسعار العالمية. النزاعات السياسية والصراعات المسلحة استنزفت موارد الدولة ، ووجهتها نحو الحروب بدل التنمية.

، ووجهتها نحو الحروب بدل التنمية. غياب العدالة في توزيع الثروات فاقم الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، حيث تتركز الأموال في أيدي قلة، بينما يعاني البقية من شح الموارد.

خريطة الفقر.. المدن الأكثر تضررًا

إذا كانت طرابلس في الصدارة من حيث نسبة الفقر، فإن ذلك لا يعني أن باقي المدن في وضع أفضل. العديد من المناطق الأخرى تشهد معدلات مرتفعة للفقر بسبب تراجع الخدمات، وغياب الاستثمارات، وندرة فرص العمل.

المدينة نسبة الفقر (%) طرابلس 11.3% بنغازي 9.5% مصراتة 7.8% سبها 8.2% درنة 6.7%

الاقتصاد الليبي.. بين الأمل والتحديات

ليبيا تمتلك كل المقومات التي تجعلها دولة غنية بمستوى معيشي مرتفع، لكن التحديات تبقى هائلة. الحلول تبدأ من إصلاح القطاع الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق استقرار سياسي يمهد لمشاريع تنموية مستدامة.

في النهاية، المشهد الليبي يبدو كمفارقة صعبة: ثروة تفيض من باطن الأرض، وفقر ينهش حياة الملايين فوقها. هل يكون المستقبل أكثر إنصافًا، أم أن هذه الأرقام ستواصل الصعود عامًا بعد عام؟