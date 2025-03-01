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صرمان.. ضبط تاجر ومروج لحبوب الهلوسة

جهود مكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها

1 مارس، 2025 12:16 م
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مكافحة المخدرات_أرشيفية
مكافحة المخدرات_أرشيفية

أخبار ليبيا 24

  • صرمان.. ضبط أحد تجّار ومروّجي حبوب الهلوسة المخدّرة
  • المتهم كان يقوم ببيع وتوزيع المواد المخدرة بين فئة من الشباب
  • الداخلية: استمرار جهود مكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة منتهية الولاية، ضبط تاجر ومروج لحبوب الهلوسة بمدينة صرمان.

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وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن صرمان، تمكّنت من ضبط أحد تجّار ومروّجي حبوب الهلوسة المخدّرة، حيث كان يقوم ببيع وتوزيع هذه المواد بين فئة من الشباب وأسفرت العملية عن ضبط أدلة تُثبت تورط المشتبه به في أنشطة الترويج والاتجار بهذه المواد المحظورة.

  • الداخلية: استمرار جهود مكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها

وأكدت وزارة الداخلية، استمرار جهودها في مكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها، حفاظًا على أمن وسلامة المجتمع.

  • ضبط شخص متهم بالسطو المسلح على أحد الوافدين في صبراتة

وفي وقت سابق، كانت قد أعلنت الداخلية عن ضبط شخص متهم بالسطو المسلح على أحد الوافدين في صبراتة، حيث تمكن أعضاء وحدة التحري بقسم البحث الجنائي بمديرية أمن صبراتة من ضبط شخص متهم بالسطو المسلح على أحد الوافدين في نطاق مركز شرطة العلالقة، حيث قام بالاعتداء عليه وسرقة ما بحوزته من أموال تحت تهديد السلاح كما تم ضبط المركبة المستخدمة في الجريمة.

وبعد الاستدلال معه، أقر المتهم بارتكابه الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته للجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات.

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1 مارس، 2025 12:16 م
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