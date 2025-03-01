صرف صكوك الدفعة الأولى لمبادرة الإسكان ببلدية طبرق

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مبادرة الدبيبة للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

مصرف الإدخار والإستثمار العقاري يشارك في تمويل وتنفيذ المبادرة

المستحقين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة

أعلن مصرف الإدخار والإستثمار العقاري، اليوم السبت، صرف صكوك الدفعة الأولى لمبادرة الإسكان في بلدية طبرق.

صرف صكوك الدفعة الأولى لمبادرة الإسكان في بلدية طبرق

وأوضح المصرف، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: ” في إطار تنفيذ ، قام فرع المصرف بطبرق يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025 بصرف صكوك الدفعة الأولى لمستحقيها عن بلدية طبرق الذين استوفوا بياناتهم بعد اعتماد قوائمهم من اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة.

إطلاقها المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة

وكانت حكومة الوحدة منتهية الولاية، قد أكدت عقب إطلاقها المرحلة الأولى من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة لخمسة وعشرون ألف مستفيد، استمرار التسجيل بالمنظومة الخاصة بالقروض السكنية وقطع الأراضى التى تشرف عليها لجنة مبادرة الحكومة للإقراض، وذلك وفق الشروط والضوابط التى حددتها.

والتي تشمل بحسب ما جاء في منصة حكومتنا حوالي 1,030 مليون شخص مسجل من 144 بلدية، من بينهم 506,677 مسجل انطلاق عليهم الشروط المتمثلة في امتلاك الراغب في تمويل نقدي على شهادة عقارية باسم المستفيد أو عقد نقل الملكية مصدق عليه من محرر العقود لقطعة الأرض أو سطح المنزل محل التصرف لصالح المستفيد من القرض، بالاضافة الى شهادة مرتب حديثة للمستفيد والضامن مع تعهد جهات عملهم بعدم تغيير حساباتهم او نقلها الا بعد موافقة مصرف الادخار والاستثمار العقارى، مع احضار شهادة الوضع العائلي الصادرة من السجل المدنى , كما على المتقدم توقيع اقرار وتعهد بتنفيذ الالتزامات وعدم حصوله على قرض أومسكن أوتخصيص مسكن فى السابق وفق نموذج تقدمه اللجنة للمتقدم للحصول على قرض .

كما حددت اللجنة فى شروطها تقديم استبيان مرفق بخريطة بناء ورسم هندسي لموقع العقار مبيناً عليه احداثيات الموقع محل البناء وفى حالة البناء على سطح منزل قائم على المتقدم تقديم تقرير فنى يبين فيها حالة الوحدة السكنية ومطابقتها للمواصفات الانشائية والفنية بالاضافة الى افادة الاقامة من السجل المدنى ومايثبت برقم الحساب للمتقدم والضامن.

هذا وسيمنح في المرحلة الأولى وفق ما جاء في المنصة 18 ألف قرض سكني،وستوزع قطع الآراضي على 7 آلاف شخص ستوزع 57% منها على الأسر المحتاجة وال 25% الأخرى على الشباب.