أسواق غزة بين ارتفاع الأسعار ومحاولات استعادة الحياة

زينة رمضان الخجولة.. رسالة صمود وسط الركام

المفاوضات في القاهرة: تعثر مستمر في ظل مطالب متضادة

رمضان وسط الدمار.. الغزيون يحيون لياليهم رغم الألم

رمضان في غزة.. فرحة مشوبة بالخوف من عودة الحرب

بين أجواء الشهر الفضيل وشبح التصعيد

يأتي رمضان هذا العام على غزة مثقلاً بمشاعر متناقضة، حيث تختلط فرحة الصيام وليالي العبادة مع المخاوف من انهيار الهدنة الهشة التي لا تزال تتحكم في مصير مليوني فلسطيني في القطاع. ومع ارتفاع الأسعار وصعوبة الأوضاع الاقتصادية، يبدو أن سكان غزة يعيشون تجربة رمضانية استثنائية لا تشبه سابقاتها.

أسواق غزة..ارتفاع الأسعار وصعوبة المعيشة

في الأسواق الشعبية، يحاول التجار إنعاش حركة البيع رغم ارتفاع الأسعار وشح الموارد. يقول أيمن محيسن، وهو بائع حلويات رمضانية، إن الإقبال ضعيف هذا العام، موضحًا: “القطايف، الحلوى الرمضانية الأكثر طلبًا، تضاعفت أسعارها تقريبًا، ورغم ذلك، لا نجد من يشتري بالكميات المعتادة”. وتعكس هذه الصورة الوضع الاقتصادي المتدهور، حيث تتفاقم معاناة المواطنين بين متطلبات الحياة الأساسية والغلاء المستمر.

يستقبل سكان غزة رمضان بأجواء مختلطة بين الفرح والحذر، وسط مخاوف من عودة الحرب وارتفاع الأسعار، بينما يحاول البعض التمسك بالحياة رغم المعاناة.

يؤكد نادر حرب، وهو أب لخمسة أطفال، أن شهر رمضان أقل قسوة من العام الماضي، لكنه يظل محملاً بالقلق، ويضيف: “في العام الماضي كنا نعيش القصف اليومي، والآن نعيش القلق من تجدد المعارك في أي لحظة”. ويشاركه في هذا الشعور محمد حرب، الذي يرى أن “الجوع كان أسوأ من القصف العام الماضي، ونخشى أن نعيش التجربة ذاتها مرة أخرى”.

رمضان وسط الدمار.. محاولات لصنع الفرح

رغم هذه التحديات، يحاول سكان غزة إحياء الأجواء الرمضانية، حيث تزينت بعض الأحياء بالفوانيس الصغيرة والأنوار الخافتة. يقول محمد قنن، وهو شاب متطوع في مبادرة لإعادة تزيين الشوارع، إنهم قرروا أن تكون الفوانيس هذا العام مصنوعة يدويًا من المواد المتاحة بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، مضيفًا: “نريد أن نقول للعالم إن غزة تحب الحياة، رغم الدمار والحصار”.

أما فهيمة البردويل، البالغة من العمر 69 عامًا، فتؤكد أن الناس يحاولون الاحتفال برمضان بكل ما لديهم من إمكانيات بسيطة، قائلة: “مهما كانت الظروف، سنفرح بالعيد، وسنقيم الزفاف للعروسين الذين تأجل حفل زفافهما بسبب الحرب الماضية”.

المفاوضات في القاهرة.. أمل هش وواقع معقد

على الجانب السياسي، لا تزال المفاوضات غير المباشرة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي مستمرة في القاهرة، وسط أجواء من التشاؤم. ويشير مراقبون إلى أن الاحتلال يشترط ضمانات أمنية إضافية، فيما تطالب الفصائل برفع الحصار وتحسين الوضع الإنساني في غزة.

يقول محللون إن الهدنة الحالية هشة، وأن أي تصعيد بسيط قد يؤدي إلى انهيارها بالكامل. ويبقى السؤال الأهم: هل تصمد الهدنة حتى نهاية الشهر الفضيل، أم أن الغزيين سيجدون أنفسهم مجددًا تحت القصف مع استمرار حالة اللايقين؟

يظل رمضان في غزة عنوانًا للصمود، حيث يواجه السكان كل عام تحديات جديدة تختلف في شكلها، لكنها تتشابه في جوهرها: العيش في ظل الاحتلال والحصار، مع رغبة قوية في الاحتفاظ بأمل العيش الكريم. وبينما يحيي العالم الإسلامي شهر الصيام بأجوائه الروحانية، تظل غزة نموذجًا لصراع الإنسان من أجل البقاء، بين الإيمان بالحياة والمخاوف التي لا تفارق الأذهان.