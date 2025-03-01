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حبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب ومسؤولي الخدمات والشؤون الفنية

نائب النيابة: انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم

المحقق يأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً

أعلن مكتب النائب العام، عن حبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة.

حبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المغرب ومسؤولي الخدمات والشؤون الفنية

وبحسب الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، فإن سلطة التحقيق أمرت بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية؛ ومسؤوليْ الخدمات؛ والشؤون الفنية في الشركة.

النيابة: المتهمين صرفوا مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم

وأضاف، أن نائب النيابة بمكتب النائب العام، استقصى واقع انحراف المتهمين عن مُقتضيات الوظيفة المعهودة إليهم؛ فاستدلَّ المحقق على انصراف إرادتهم إلى مخالفة قواعد إدارة المال العام، بتعمّدهم صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أية وظائف للأشخاص المتعاقد معهم؛ وإسهامهم في تحصُّل غيرهم على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، بالتفاتهم – دون مبرر قانوني – عن واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة، وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهمين حبساً احتياطياً.

«الليبية الاستثمارات الخارجية»: حققنا أرباحا بـ169 مليون دولار

وفي 19 فبراير الجاري، أعلنت الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية نتائج مالية متميزة للفترة من 2014 إلى 2024، مع تحديد هدف مالي طموح للعام 2025.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن نتائجها المالية أظهرت تحسنًا ملحوظًا، حيث حققت أرباحًا صافية بلغت 805 ملايين دينار ليبي (ما يعادل حوالي 169 مليون دولار) للسنة المالية 2023، مقارنة بخسائر وصلت إلى 16 مليون دولار في العام 2017.

التوقعات الأولية للعام 2024

كما تشير التوقعات الأولية للعام 2024 إلى أرباح صافية تصل إلى 771 مليون دينار ليبي (حوالي 157 مليون دولار)، حسب البيان.

وأكدت الشركة أن البيئة الاقتصادية الكلية، بما في ذلك الارتفاع في معدلات التضخم، وزيادة أسعار الفائدة، وتراجع التصنيفات الائتمانية للعديد من الدول المضيفة للاستثمارات، أثرت على أداء عديد الشركات حول العالم، لكن الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تمكنت من التعامل مع هذه الظروف ببراعة.

وفي هذا الصدد، أشار البيان إلى أن التحديات الإضافية مثل التقلبات الحادة في أسعار العملات في بعض الدول المضيفة للاستثمار، وعلى رأسها مصر، والتي تشكل نحو 50% من إجمالي استثمارات الشركة، قد أثرت على السوق بشكل عام. وعلى الرغم من هذه الضغوط، تمكنت الشركة من تحقيق نتائج إيجابية بفضل استراتيجيتها المدروسة والإدارة الفعالة للأصول، وفق قولها.

أعلى الأرباح في تاريخ الشركة

كما لفت البيان إلى أن الشركة تمكنت من استعادة مكانتها المالية بفضل استراتيجية طموحة بدأت الإدارة الحالية تنفيذها في الربع الثالث من العام 2021، مما أسفر عن تحقيق أعلى الأرباح في تاريخ الشركة.

وفيما يتعلق بالمستقبل، أكدت الشركة أنها تهدف لتحقيق أرباح صافية قياسية تتجاوز مليار دينار ليبي في العام 2025، مع تقديرات تشير إلى أرباح قدرها 1.107 مليار دينار (حوالي 225 مليون دولار)؛ ما سيسهم في تعزيز وضعها المالي وزيادة العائد على الأصول إلى 5.3%.