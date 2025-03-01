ترامب يوبّخ زيلينسكي: “أنت تخاطر بحرب عالمية ثالثة”

من اتصال 2019 إلى مشادة 2024.. كيف تطورت علاقة ترامب وزيلينسكي؟

اتفاقية المعادن النادرة تنهار بعد انفجار ترامب في وجه زيلينسكي

ترامب يغير موقفه: دعم أوكرانيا “شيء يستحق القيام به”

هل تتراجع واشنطن عن دعم كييف بعد تصعيد ترامب العلني؟

مشادة غير مسبوقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فجرت أزمة سياسية داخل البيت الأبيض، مع تصاعد التساؤلات حول مستقبل دعم الولايات المتحدة لكييف في حربها ضد روسيا.

في لقاء صاخب جمع الرجلين، وجه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب انتقادات لاذعة لزيلينسكي، متهمًا إياه بتصعيد الأزمة مع روسيا والمخاطرة بإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة. تصريحات ترامب جاءت ضمن نقاش محتدم في البيت الأبيض، حيث بدا أن الرئيس السابق غير راضٍ عن طريقة تعامل أوكرانيا مع الدعم الأمريكي، مما أدى إلى قرارات مفاجئة، أبرزها إلغاء صفقة المعادن النادرة التي كانت الولايات المتحدة قد أبرمتها مع كييف.

ترامب يوبّخ زيلينسكي في البيت الأبيض، ما يؤدي إلى إلغاء اتفاقية المعادن النادرة، ويثير تساؤلات عن مستقبل دعم واشنطن لكييف في مواجهة روسيا.

من اتصال 2019 إلى مشادة 2024: تاريخ متوتر

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب وزيلينسكي لحظة توتر في علاقتهما السياسية. ففي عام 2019، كان الاتصال الشهير بين ترامب وزيلينسكي، الذي أدى إلى أول مساءلة برلمانية لترامب، بداية لسلسلة من التوترات بين الزعيمين. واليوم، يتكرر المشهد على نطاق أوسع، ولكن هذه المرة داخل أروقة البيت الأبيض، مما يعكس عمق الخلافات بين الطرفين.

إلغاء اتفاقية المعادن النادرة: تداعيات اقتصادية وجيوسياسية

كان من المتوقع أن تفتح الاتفاقية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا أبواباً جديدة للتعاون الاقتصادي، حيث تمنح واشنطن وصولاً واسعاً إلى الموارد الأوكرانية النادرة التي تُعد حاسمة في صناعة التكنولوجيا والدفاع. ولكن بعد المشادة الحادة، جاء قرار مفاجئ من البيت الأبيض بإلغاء الاتفاقية، مما زاد من التكهنات حول توجه واشنطن نحو تقليص دعمها لكييف.

تصريحات نارية: “يجب أن تُظهر مزيدًا من الامتنان!”

من بين اللحظات الأكثر إثارة في اللقاء، كانت تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، الذي واجه زيلينسكي قائلاً: “يجب أن تُظهر مزيدًا من الامتنان للرئيس ترامب.” تعكس هذه الكلمات إحساسًا متزايدًا داخل الإدارة الأمريكية بأن أوكرانيا لا تُظهر ما يكفي من التقدير للدعم الذي تلقته من واشنطن على مدار السنوات الماضية.

زيلينسكي يدافع عن موقفه: “الدعم الأميركي استثمار في الديمقراطية”

من جانبه، لم يبقَ زيلينسكي صامتًا أمام الانتقادات العنيفة. فقد دافع عن موقف بلاده بقوله إن “الدعم الأميركي ليس صدقة، بل هو استثمار في الديمقراطية والأمن العالمي.” وأكد أن كييف لا تزال تعتمد على التحالفات الدولية لمواجهة التهديدات الروسية، مشيرًا إلى أن الانسحاب الأميركي قد يُضعف موقف أوكرانيا في الحرب.

هل تتراجع واشنطن عن دعم كييف؟

بعد هذه المواجهة العلنية، باتت هناك تساؤلات حقيقية حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد النظر في سياستها تجاه أوكرانيا. وبينما يؤكد محللون أن إدارة بايدن قد تحاول تهدئة الأجواء، فإن تصاعد الخطاب المعادي للدعم العسكري لكييف داخل الأوساط الجمهورية قد يؤدي إلى تحول في الاستراتيجية الأمريكية تجاه الحرب الأوكرانية.

موقف أوروبا.. قلق وترقب

على الصعيد الدولي، سارعت دول أوروبية للتعبير عن قلقها إزاء التوتر الجديد بين الولايات المتحدة وأوكرانيا. وصرحت دبلوماسية أوروبية بارزة: “لا يمكن التنبؤ بما سيحدث بعد مشادة البيت الأبيض، ولكن من الواضح أن أي توتر داخل الإدارة الأمريكية سيؤثر مباشرة على مجريات الحرب في أوكرانيا.”

صراع مفتوح وعواقب غير محسوبة

ما حدث في البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي ليس مجرد خلاف سياسي عابر، بل هو انعكاس لتغيرات محتملة في موقف واشنطن تجاه الحرب في أوكرانيا. وبينما تتعالى الأصوات داخل الولايات المتحدة بشأن الحاجة إلى إعادة تقييم الدعم لكييف، يبقى العالم مترقبًا لمآلات هذا التصعيد الجديد وما قد يحمله من تداعيات على الساحة الدولية.