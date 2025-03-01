تبدأ غداً.. تفاصيل تنفيذ خطة «هويدي» الأمنية في بنغازي

أخبار ليبيا 24

مدير أمن بنغازي الكبرى يتأكد من جاهزية البدء لتنفيذ الخطة الأمنية غدا

هويدي: الخطة الأمنية ستبدأ رسميا الأحد

هويدي: التأكيد على ضرورة منع البيع العشوائي على الأرصفة

هويدي: تنفيذ خطة أمنية تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان

تفقد مدير أمن بنغازي الكبرى لواء صلاح هويدي، استعدادات العناصر الأمنية لشهر رمضان المبارك من خلال جولة ميدانية مفاجئة في قسمي النجدة والدوريات الراجلة.

تنفيذ الخطة الأمنية التي ستبدأ رسميا الأحد

وتهدف الجولة التفقدية التأكد من جاهزية القوى الأمنية لتنفيذ الخطة الأمنية التي ستبدأ رسميا يوم الأحد المقبل.

التأكيد على ضرورة منع البيع العشوائي على الأرصفة

وعقد هويدي اجتماعا موسعا مع قسم المرور لتنسيق الجهود بينه وبين قسم الدوريات الراجلة ومراكز الشرطة، بهدف ضمان انسيابية حركة السير والحفاظ على النظام العام، كما جرى التأكيد على ضرورة منع البيع العشوائي على الأرصفة للمحافظة على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، تفقد سير العمل في مبنى قسم النجدة الجديد، الذي لا يزال قيد الإنشاء، وأشاد بتسارع وتيرة العمل والتنظيم الفني الذي يُنفذ به المشروع، مشددًا على أهمية استكماله وفقا لأعلى المعايير.

تنفيذ خطة أمنية تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص اللواء هويدي على تعزيز الأمن والاستقرار في المدينة، وضمان تنفيذ خطة أمنية تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان.