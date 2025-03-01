بعد المشادة مع ترامب.. روبيو يطالب زيلينسكي بالاعتذار والأخير يرد: لم أفعل شيئا

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روبيو: إضاعة وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة

روبيو: هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جدا

زيلينسكي: أنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا

طالب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالبه بالإعتذار عما حدث خلال الاجتماع مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض والمشادة العنيفة والتى انتهت بمغادرة زيلينسكي وإلغاء المؤتمر الصحفي المقرر.

روبيو: إضاعة وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة

وقال روبيو، إنّ على الرئيس الأوكراني أن يعتذر عن إضاعة وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة، وفق ما نقلت عنه وكالة “فرانس برس”.

تعقيدات من جانب الأوكرانيين

وأضاف: “لقد حددنا بوضوح تام ما هي خطتنا، وهي جلب الروس إلى طاولة المفاوضات”، ولكن “في الأيام العشرة الأخيرة، وفي جميع الاتصالات التي أجريناها مع الأوكرانيين، كانت هناك تعقيدات، بما في ذلك التصريحات العلنية للرئيس زيلينسكي”.

روبيو: هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جدا

وشكك روبيو في استعداد الرئيس الأوكراني “للتوصل إلى اتفاق سلام”، وتابع “ربما لا يريد اتفاق سلام.. إنه يقول إنه يريده، ولكن ربما لا يريده”، مضيفا أن “هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جدا”.

ترامب: لا أدين لترامب بالاعتذار

من جانبه، اعتبر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أنه لا يدين لترامب باعتذار، بعد ساعات على المشادة الكلامية بينهما.

وقال زيلينسكي، في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز”، أنا أحترم الرئيس ترامب، واحترم الشعب الأمريكي”.

وعندما سئل إن كان على استعداد للاعتذار لـترامب، أجاب الرئيس الأوكراني: “أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جدا، وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئا سيئا”.