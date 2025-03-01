المفوضية تكشف أعداد الناخبين المسجلين في المجالس البلدية

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المفوضية تعلن عدد المسجلين في المجالس البلدية

147801 ناخب إجمالي عدد المسجلين في الـ 62 مجلس بلدي

110836 إجمالي عدد المسجلين من الرجال

36965 إجمالي عدد المسجلين من النساء

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم السبت، إجمالي عدد المسجلين في المجالس البلدية، وذلك استعدادا للمجموعة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

147801 ناخب إجمالي عدد المسجلين في الـ 62 مجلس بلدي

وأوضحت المفوضية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن إجمالي عدد المسجلين في الـ 62 مجلس بلدي بلغ 147801 ناخب وناخبة.

وأضافت المفوضية، أن إجمالي عدد المسجلين من الرجال بلغ 110836، فيما بلغ إجمالي عدد المسجلين من النساء 36965. مشيرة إلى أن تاريخ الإحصائية تم تسجيله اليوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وذلك استعدادا لانتخابات المجموعة الثانية من المالس البلدية.

المفوضية تعلن عدد المسجلين في المجالس البلدية للمجموعة الثانية من الانتخابات .

وكان مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدوائر الانتخابية ضمن المجموعة الثانية من الانتخابات المجالس البلدية.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 63 بلدية، منها 13 بلدية بالمنطقة الشرقية، وتسع بلديات في المنطقة الجنوبية، إضافة إلى 42 بلدية في المنطقة الغربية، حسب القرار رقم 2 الصادر عن المفوضية للعام 2025.

كما نص القرار رقم 1 للعام 2025 على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لانتخابات المجالس البلدية.

المرحلة الأولى من الانتخابات

وفي 16 نوفمبر الماضي أجريت انتخابات المرحلة الأولى في 58 بلدية، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا بلغ 74% من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت، بحسب بيانات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.