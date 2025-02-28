لفترة ما قبل التاريخ.. اكتشاف موقع أثري جديد في توكرة

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توكرة.. اكتشاف موقع أثري جديد في منطقة المليطانية

آثار توكرة: الموقع عبارة عن كهف به رسومات وأشكال ترجع لفترة ما قبل التاريخ

آثار توكرة: الموقع في مرحلة الدراسة والتوثيق العلمي

أعلنت مراقبة آثار توكرة، عن اكتشاف أثري جديد لموقع يرجع لفترة ما قبل التاريخ بالقرب من منطقة المليطانية.

آثار توكرة: الموقع عبارة عن كهف به رسومات وأشكال ترجع لفترة ما قبل التاريخ

وأوضحت المراقبة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الموقع عبارة عن كهف به رسومات وأشكال ترجع لفترة ما قبل التاريخ، مشيرة إلى أنها عبارة عن رسومات لبعض الحيوانات والطيور كانت تعيش بالمنطقة في فترات قديمة منها غزلان واسود وطيور.

آثار توكرة: الموقع في مرحلة الدراسة والتوثيق العلمي

وأضافت مراقبة آثار توكرة أن الموقع في مرحلة الدراسة والتوثيق العلمي، حيث يتم العمل على دراسة تفاصيل الاكتشاف وتوثيقه بهدف تقديم المزيد من المعلومات حول تاريخ المنطقة والحياة في تلك الحقبة.

توكرة

وتقع توكرة تحت منحدر الباكور، تبعد عن مدينة بنغازي نحو 70 كم إلى الشرق، وعن المرج 20 كم إلى الغرب عدد سكانها15.000 الف نسمة، سميت في الثمانينيات «العقورية». أسسها الإغريق، ثم أصبحت مستعمرة رومانية، ثم بيزنطية، ثم فتحها المسلمون. يوجد بها متحف ومجموعة من الآثار الإغريقية والرومانية، وكانت مأهولة قبل وصول الإغريق، يعتبرها البعض جزء من المدن الخمس الليبية التي تم انشاؤها شرقي ليبيا، وبدأت بها الحفريات الأثرية في ستينيات القرن العشرين.