قبل رمضان.. غلق محلات ومطاعم في أبو سليم

أخبار ليبيا 24

رصد مخالفات خلال حملة تفتيشية على المحلات والمطاعم في أبو سليم

غلق بعض المحال لعدم التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية

حملة على محلات بيع اللحوم في ابو سليم

مع اقتراب شهر رمضان المبارك.. أجرى مفتشو مركز الرقابة علي الأغدية والأدوية وحدة ابوسليم برفقة جهاز الحرس البلدي ابوسليم الجنوبي، جولة تفتيشية ضبطية بمنطقة صلاح الدين استهدفت عدة محلات غذائية ومطاعم وخضروات للتأكيد من مدي مطابقتها للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية الواجب توفرها.

غلق بعض المحال لعدم التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية

وخلال هذه الجولة تم رصد بعض المخالفات تتعلق بالنظافة العامة وأسفرت عن غلق البعض لعدم التزام أصحابها بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها وهي كالآتي:

وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية

خضراوات غير صالحة للاستهلاك

عدم وجود شهادات صحية

النظافة العامة سيئة

المعدات المستخدمة غير مطابقة للاشتراطات .

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حملة على محلات بيع اللحوم في ابو سليم

وفي سياق متصل، وفي إطار تكثيف الحملات التفتيشية رفقة الحرس البلدي على محال بيع اللحوم للتأكد من مدي مطابقتها لمواصفات الليبية والاشتراطات الصحية المطلوبة

وكانت الملاحظات كالتالي :

النظافة العامة سيئة.

وجود خلط بين أصناف اللحوم.

الثلاجة العمودي تحتاج إلي صيانة.

عدم وجود مصدر للمياه الساخنة

عرض اللحوم خارج المبردات.

نظافة أسطح التقطيع مع عدم نظافتها الاستعمال.

ألواح التقطيع متهالكة وغير نظيفة

وجود لحوم ظاهر عليها علامات فساد وتنبعث منها روائح كريهة

وفي نهاية الحملة تم اتخاذ الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة.