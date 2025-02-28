ضبط 1000 زجاجة خمرة مستوردة في سمنو

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سمنو.. ضبط الكمية وإلقاء القبض على المتورطين، وتم إعدامها فورًا

استمرار عمليات مكافحة تهريب وترويج الممنوعات

في إطار الجهود المستمرة للقضاء على الجريمة المنظمة، تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وبإشراف رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي، وبالتنسيق مع النيابة العامة، من ضبط 1000 زجاجة خمرة مستوردة في منطقة سمنو، وذلك خلال عملية أمنية محكمة استهدفت تجار ومهربي الممنوعات.

ضبط الكمية وإلقاء القبض على المتورطين، وتم إعدامها فورًا

وجاءت هذه العملية بعد تحريات دقيقة ومتابعة مستمرة، حيث تم ضبط الكمية وإلقاء القبض على المتورطين، وتم إعدامها فورًا بناءً على التعليمات الصادرة بالخصوص، وذلك في إطار محاربة الظواهر السلبية والحفاظ على الأمن العام.

استمرار عمليات مكافحة تهريب وترويج الممنوعات

وأكدت اللجنة الأمنية المشتركة، استمرار عملياتها لمكافحة تهريب وترويج الممنوعات، والتصدي لكافة أشكال الجريمة المنظمة، في سبيل فرض الأمن والاستقرار في البلاد.

ضبط 5000 قرص مخدر من نوع ترامادول وإيريكا في سبها والقطرون

وفي وقت،، تمكنت اللجنة الأمنية المشتركة، المشكلة بتعليمات السيد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، وبإشراف رئيس أركان القوات البرية، الفريق ركن صدام خليفة حفتر، وبرئاسة اللواء جمال العمامي، وبالتنسيق مع النيابة العامة، من تنفيذ عمليات أمنية ناجحة في مدينتي سبها والقطرون، أسفرت عن ضبط 5000 قرص مخدر من نوع ترامادول وإيريكا، إضافة إلى كميات كبيرة من الخمور المستوردة، من بينها الويسكي (لوسي). القبض على المتورطين في تهريب وترويج هذه المواد

وتمت العمليات الأمنية بناءً على تحريات دقيقة، حيث تم القبض على المتورطين في تهريب وترويج هذه المواد، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات المختصة.

وتؤكد اللجنة الأمنية المشتركة استمرار عملياتها لضبط الخارجين عن القانون، ومكافحة تهريب وترويج المخدرات والخمور، في إطار فرض الأمن والاستقرار في الجنوب الليبي وكامل التراب الوطني.