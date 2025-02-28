صور| وصول قافلة مؤسسة النفط إلى مدينة الأصابعة

أخبار ليبيا 24

قافلة احتياجات عاجلة تصل مدينة الأصابعة لتجاوز محنتها بعد سلسلة الحرائق.

فريق طبي متخصص لتحديد الاحتياجات الضرورية للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية الأولية.

معدات ومقتنيات ومفروشات واحتياجات الأطفال، وسيارة إسعاف ومولدات كهرباء وتموين.

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، عن وصول قافلة الدعم إلى مدينة الأصابعة.

وقالت، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”: ” تواصل المؤسسة الوطنية للنفط تقديم الدعم والمساندة السريعة لمدينة الأصابعة، للتخفيف عن أهلها لتجاوز مصابهم، الناتج عن اندلاع سلسلة من الحرائق في عدد من المنازل، أسفرت عن كارثة إنسانية تستوجب تكاتف وتعاضد الجميع لتجاوزها”.

قافلة احتياجات عاجلة تضمنت معدات ومقتنيات ومفروشات واحتياجات الأطفال

وأضاف البيان: “سيّرت المؤسسة الوطنية للنفط قافلة احتياجات عاجلة تضمنت معدات ومقتنيات ومفروشات واحتياجات الأطفال، وسيارة إسعاف ومولدات كهرباء وتموين، وذلك تحت إشراف فريق الأزمة الذي شكله رئيس مجلس إدارة المؤسسة”.

فريق طبي متخصص لتحديد الاحتياجات الضرورية

كما رافق القافلة فريق طبي متخصص قام بجولة بالمرافق الطبية بالمدينة لتحديد الاحتياجات الضرورية للحالات الطارئة وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وإسعاف المتضررين، وذلك برفقة مختصي الصحة بالمجلس البلدي للمدينة.

فرق الإطفاء

وكانت المؤسسة قد لبت نداء الاستغاثة الذي أطلقته بلدية الأصابعة منذ البداية، بناءً على توجيهات رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية، حيث شاركت فرق الإطفاء باحترافية عالية في السيطرة على النيران التي اندلعت في عدد من المنازل.