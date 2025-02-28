دبلوماسية هشة ونفقات ضخمة.. ليبيا تنفق بلا نتائج

ملايين الدنانير تُهدر على سفارات بلا دور حقيقي

بعثات دبلوماسية في دول لا يعرفها المسؤولون على الخريطة

ليبيا تدفع ثمن انقسامها.. ابتزاز دولي وإقليمي مستمر

فساد إداري يضرب الدبلوماسية الليبية ويفقدها هيبتها الدولية

دبلوماسية مكلفة بلا جدوى.. ليبيا تنفق الملايين على سفارات بلا تأثير

إهدار مالي وانقسام سياسي يُضعفان التمثيل الخارجي

تواجه السياسة الخارجية الليبية انتقادات متزايدة بسبب الإنفاق الضخم على بعثاتها الدبلوماسية رغم انعدام الجدوى الفعلية للعديد منها. فبينما تغرق البلاد في أزمات سياسية واقتصادية خانقة، تُخصص ميزانيات طائلة لسفارات وقنصليات لا تُمارس دورًا ملموسًا في تعزيز المصالح الوطنية، وسط مطالبات متزايدة بإصلاح جذري يعيد توجيه الدبلوماسية الليبية نحو أهداف واضحة وفعالة.

سفارات بلا جاليات.. لماذا كل هذا الإنفاق؟

على الرغم من غياب جاليات ليبية كبيرة في بعض الدول، تحتفظ ليبيا بعشرات السفارات والقنصليات التي لا يبدو أن لها دورًا حقيقيًا في خدمة المواطنين أو تعزيز العلاقات الثنائية. فوفقًا لتقارير رسمية، تم إنفاق ملايين الدنانير الليبية على تشغيل هذه البعثات، بما يشمل رواتب الدبلوماسيين والمصاريف التشغيلية، دون أن يظهر مردود يُذكر على مستوى التعاون الاقتصادي أو السياسي.

رغم ضعف الدبلوماسية الليبية، تستمر نفقات ضخمة على سفارات بلا فائدة، في ظل فساد مالي وإداري واسع، وسط مطالب بإصلاح جذري يضمن تمثيلًا حقيقيًا للبلاد.

يقول المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية إن “الاستمرار في تمويل بعثات دبلوماسية بلا فائدة يعكس خللًا جوهريًا في هيكلة السياسة الخارجية للبلاد”، مشددًا على أن “التمثيل الدبلوماسي لا يجب أن يكون عبئًا ماليًا إضافيًا على دولة تعاني من اضطرابات اقتصادية مزمنة”.

الانقسام السياسي يعمّق الأزمة

لا يمكن فصل مشكلة الإنفاق غير المبرر عن الواقع السياسي الليبي المتشظي. فمنذ سنوات، تعاني ليبيا من انقسام حاد بين حكومتين متنافستين، ما أدى إلى تضارب في تعيين السفراء والقناصل، وأحيانًا إلى ازدواجية في التمثيل الخارجي. بعض الدول بات لديها سفيران ليبيان يتبع كل منهما حكومة مختلفة، ما يعكس الفوضى العارمة التي ضربت الجهاز الدبلوماسي الليبي.

ويؤكد خبراء أن هذا الانقسام لم يقتصر على التمثيل الدبلوماسي فحسب، بل امتد ليؤثر على قدرة ليبيا في التفاوض مع الأطراف الدولية، حيث بات من الصعب تحديد جهة رسمية واحدة تمثل البلاد. وهذا الوضع عزز من فرص الابتزاز السياسي والاقتصادي من قبل بعض الدول التي استغلت الفراغ الدبلوماسي لتحقيق مكاسب على حساب ليبيا.

فساد مالي وإداري يضرب الدبلوماسية الليبية

لم تسلم البعثات الدبلوماسية الليبية من شبهات الفساد التي تطال مؤسسات الدولة المختلفة. فقد كشفت تقارير عن تعيينات دبلوماسية لا تستند إلى الكفاءة، بل إلى الولاءات والمحسوبيات. كما أن بعض السفارات باتت تُستخدم كواجهة لتحقيق مصالح شخصية لمسؤولين متنفذين، من خلال عقود مشبوهة وتأجير مقرات بأسعار مبالغ فيها.

وأشار المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية إلى أن “إصلاح الجهاز الدبلوماسي أصبح ضرورة ملحة لحماية سيادة الدولة ومنع استمرار الهدر المالي”، مشددًا على أهمية فرض رقابة صارمة على الإنفاق الخارجي وإجراء مراجعة شاملة لقائمة السفارات العاملة.

هل تحتاج ليبيا إلى هذا العدد من السفارات؟

في ظل الانكماش الاقتصادي الذي تعاني منه ليبيا، يتساءل كثيرون: هل تحتاج البلاد فعلًا إلى هذا العدد الكبير من السفارات والبعثات الدبلوماسية؟ بعض الدول الكبرى، مثل ألمانيا أو اليابان، تمتلك تمثيلًا دبلوماسيًا محدودًا يقتصر على الدول التي تربطها بها مصالح حيوية، فلماذا تصر ليبيا، التي تمر بأزمات متتالية، على الاحتفاظ بهذا العدد الضخم من السفارات؟

ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن الوقت قد حان لإعادة هيكلة الدبلوماسية الليبية عبر تقليص عدد البعثات وتركيز الجهود على تعزيز العلاقات مع الدول التي يمكن أن تحقق فوائد اقتصادية أو سياسية ملموسة.

إصلاح الدبلوماسية الليبية.. ما الحلول؟

أمام هذا الواقع المتأزم، يطرح المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية مجموعة من الحلول المقترحة لإصلاح المنظومة الدبلوماسية الليبية:

إعادة تقييم دور السفارات والقنصليات: يجب مراجعة جميع البعثات الدبلوماسية الليبية وتحديد الجدوى من استمرار عملها، وإغلاق تلك التي لا تحقق مصالح واضحة للبلاد. تعيين دبلوماسيين أكفاء: يجب إنهاء سياسة التعيينات العشوائية، والاعتماد على معايير الكفاءة والخبرة لاختيار السفراء والممثلين الدبلوماسيين. فرض رقابة مالية صارمة: يجب إنشاء آلية رقابية تضمن أن الأموال المخصصة للدبلوماسية تُنفق في إطار تحقيق أهداف محددة، وليس مجرد استمرار للصرف العشوائي. دمج بعض السفارات والقنصليات: يمكن تقليص النفقات عبر دمج بعض السفارات والقنصليات في المناطق التي لا تتطلب تمثيلًا دبلوماسيًا مكثفًا. وضع استراتيجية واضحة للسياسة الخارجية: على ليبيا تحديد أولوياتها الدبلوماسية وفقًا لمصالحها الاقتصادية والأمنية، وليس بناءً على قرارات غير مدروسة.

ختامًا.. هل تتحرك ليبيا لإصلاح دبلوماسيتها؟

إن استمرار الإنفاق غير المبرر على بعثات دبلوماسية بلا فائدة، وسط أزمة اقتصادية طاحنة، يضع الحكومة الليبية أمام مسؤولية تاريخية. فإما أن تتخذ خطوات جادة لإصلاح الجهاز الدبلوماسي، وإما أن تستمر حالة الفوضى التي ستزيد من عزلة ليبيا الدولية وتعمق أزماتها الداخلية. الأيام القادمة وحدها ستكشف ما إذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لتصحيح هذا المسار، أم أن الهدر المالي سيظل سيد الموقف في دبلوماسية ليبيا المتعثرة.