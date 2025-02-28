جمهور أخبار ليبيا 24 يتساءل: لماذا تستمر الطوارئ الأمريكية على ليبيا؟

تمديد الطوارئ استمرار لنهج قديم بلا مراجعة

عقوبات بلا تحديث.. هل تضر ليبيا أكثر مما تفيد؟

قرار ترامب.. سياسة أمريكية أم روتين بيروقراطي؟

الليبيون يتساءلون: لماذا تُمدد حالة الطوارئ بلا مبرر؟

قرار واشنطن بتمديد الطوارئ.. هل يعكس الواقع الليبي؟

في العشرين من فبراير 2025، وقع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية بشأن ليبيا لعام آخر، مستندًا إلى ذات الأسس القانونية التي بدأت عام 2011. قرار التمديد هذا أثار موجة من التساؤلات، خاصة مع تغير الواقع الليبي بشكل جذري منذ الإطاحة بالنظام. فهل لا تزال مبررات إعلان الطوارئ قائمة؟ أم أن القرار أصبح مجرد روتين بيروقراطي يعكس سياسة أمريكية متحجرة تجاه ليبيا؟

تمديد الطوارئ الأمريكية بشأن ليبيا يثير غضب الليبيين، الذين يرون أنه قرار قديم بلا مراجعة، يعطل الاقتصاد، ولا يعكس الواقع الحالي للبلاد.

عندما صدر الأمر التنفيذي 13566 في عام 2011، كانت دوافعه واضحة ومحددة: وقف قمع المدنيين، منع اختلاس أصول الدولة الليبية، والحد من تدهور الوضع الأمني في البلاد. لاحقًا، في 2016، توسع نطاق الطوارئ عبر الأمر التنفيذي 13726 ليشمل استمرار العنف، الهجمات على المؤسسات الحكومية، انتهاكات حقوق الإنسان، وخرق حظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي.

آراء الجمهور: انقسام حول جدوى القرار

في استطلاع رأي أجرته “أخبار ليبيا 24”، كان مفاده ما رأيك في قرار تمديد حالة الطوارئ الأمريكية بشأن ليبيا؟ جاء رأي الجمهور منقسمًا بين من يرى التمديد خطوة ضرورية لمواجهة التحديات الأمنية، ومن يعتبره استمرارًا غير مبرر يعكس قرارات قديمة، وآخرين يرونه مجرد أداة ضغط سياسي أمريكية.

“إلى متى سنظل رهينة قرارات قديمة؟”، يتساءل أحد متابعي“أخبار ليبيا 24”، مؤكدًا أن استمرار حالة الطوارئ الأمريكية يعكس عدم قدرة الإدارة الأمريكية على تحديث سياساتها تجاه ليبيا وفق المتغيرات الواقعية.

ويعتقد الكثيرون أن تمديد حالة الطوارئ أصبح مجرد “أداة ضغط سياسي” لا تخدم سوى المصالح الأمريكية في المنطقة، دون أي اعتبار لحاجة ليبيا إلى التعافي الاقتصادي والانفتاح على العالم. فالعقوبات المفروضة بموجب هذا القرار تعرقل عودة الشركات الليبية إلى الأسواق الدولية، وتبقي الأصول الليبية مجمدة دون أن يكون لذلك أي تأثير إيجابي على استقرار البلاد.

رافضون للتمديد: “الولايات المتحدة تتعامل مع ليبيا وفق منطق قديم لا يراعي التغيرات السياسية والأمنية.” “حالة الطوارئ أداة سياسية أكثر منها وسيلة لحماية الشعب الليبي.”

“لماذا لا تراجع الولايات المتحدة هذا القرار؟ هل نحن في 2011 أم في 2025؟”، يتساءل أحد المواطنين الليبيين، مضيفًا أن واشنطن تعتمد على خطاب قديم لا يعكس حقيقة الأوضاع الراهنة.

في المقابل، يرى البعض أن القرار قد يكون ضرورياً في ظل التحديات الأمنية التي لا تزال تواجه ليبيا، لكنهم يطالبون بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة بحيث تستهدف فقط الأطراف التي تعرقل الاستقرار، وليس الاقتصاد الليبي ككل.

داعمون للتمديد: “الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشًا، والتمديد ضروري لكبح التدخلات غير الشرعية.” “القرار قد يساعد في الحد من الفساد ومنع شخصيات متورطة من التحكم في الأصول الليبية بالخارج.”

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“إذا كانت العقوبات تهدف إلى معاقبة المفسدين، فلماذا يدفع المواطن العادي الثمن؟”، هكذا يعبر أحد المتابعين عن رأيه في استمرار تمديد الطوارئ، مشددًا على أن استمرار هذا القرار دون تحديث يجعله أداة تعسفية غير عادلة.

محايدون: “لا أعرف إن كان لهذا القرار أي تأثير فعلي على الأوضاع داخل ليبيا.”

التأثير الاقتصادي والسياسي للتمديد

استمرار العقوبات الاقتصادية وتجميد الأصول الليبية في الخارج يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية.

القرار يعزز الخطاب المناهض للتدخل الأجنبي، مما يزيد من التوتر السياسي الداخلي.

الشركات الليبية تواجه تحديات إضافية في التعاملات المالية الدولية.

هل يحتاج القرار إلى مراجعة؟

العديد من الخبراء يرون أن تمديد الطوارئ الأمريكية بشأن ليبيا يحتاج إلى مراجعة تأخذ في الاعتبار التغيرات التي شهدتها البلاد منذ 2011. فبدلاً من الاعتماد على قرارات قديمة، يجب صياغة سياسات جديدة تواكب الواقع الليبي الحالي، وتعتمد على دعم المؤسسات الشرعية وتعزيز الاستقرار السياسي.

في النهاية، يبقى السؤال: هل ستستمر الولايات المتحدة في نهجها البيروقراطي بتمديد حالة الطوارئ دون إعادة تقييم؟ أم أن هناك فرصة لاعتماد مقاربة أكثر واقعية تدعم استقرار ليبيا دون إلحاق ضرر غير مبرر بمؤسساتها واقتصادها؟