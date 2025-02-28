ترامب وستارمر في مواجهة سياسية ساخنة.. ملفات شائكة وحلول متباينة

ترامب: تحالفنا مع بريطانيا قوي وسنعمل على تعزيزه

ستارمر: لا بد من ضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم

ملف أوكرانيا.. سلام دائم أم هدنة مؤقتة؟

التجارة والطاقة.. هل تتفق لندن وواشنطن على الأولويات؟

على منصة المؤتمر الصحفي في البيت الأبيض، وقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلى جانب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في مشهد بدا فيه أن الحليفين التقليديين يتفقان على العناوين الكبرى، لكن التفاصيل تكشف عن اختلافات جوهرية، لا سيما بشأن غزة وأوكرانيا.

ملف أوكرانيا.. ترامب يدفع للسلام.. وستارمر يناقش قوات حفظ السلام

استهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، كاشفاً عن محادثات أجراها مع قيادة الناتو لدفع جهود السلام. لكنه في الوقت ذاته شدد على أن “الاتفاق مع أوكرانيا سيكون جيداً لواشنطن وكييف”، ملمحاً إلى مصالح أمريكية اقتصادية في المنطقة، حيث أعلن عن خطط للتنقيب عن المعادن هناك، فضلاً عن دعم مشاريع النفط والغاز.

مباحثات ترامب وستارمر تكشف تباينات بشأن أوكرانيا وغزة، بين دعم اقتصادي أمريكي وحفظ سلام بريطاني، مع سجال حول عودة الفلسطينيين وحل الدولتين.

من جانبه، أبدى ستارمر ترحيبه بمساعي السلام، لكنه أشار إلى أن “اتفاق السلام في أوكرانيا لا يجب أن يكون مؤقتاً”، في إشارة واضحة إلى قلق أوروبي من سيناريو وقف إطلاق نار هشّ يعيد النزاع بعد سنوات. الأكثر إثارة كان إعلانه عن استعداد بريطانيا لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا، وهو ما لم يعلق عليه ترامب بشكل مباشر، لكنه بدا متحفظاً على الفكرة، إذ شدد على أن واشنطن لن تضطر إلى تفعيل الدفاع المشترك إذا تحقق السلام.

غزة.. نقطة التباين الأوضح

حين انتقل الحديث إلى ملف غزة، بدت الخلافات أكثر وضوحاً. قال ترامب إنه ناقش مع ستارمر “الوضع في غزة وكانت مباحثات جيدة”، لكنه لم يقدم تفاصيل أكثر، مكتفياً بالتأكيد على أن “الولايات المتحدة تعمل مع كافة الأطراف لتحقيق السلام في المنطقة”.

أما ستارمر، فقد كان أكثر وضوحاً في مواقفه، قائلاً بحزم: “يجب أن نسمح للفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم”، مضيفاً أن “حل الدولتين هو الحل الأمثل للوضع في الشرق الأوسط”. كما أشار إلى ضرورة ضمان استمرار وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين. هنا، بدا ستارمر متقدماً على ترامب بخطوة، إذ طرح موقفاً أكثر ميلاً نحو القضية الفلسطينية، فيما اختار ترامب ترك تصريحاته مفتوحة على التأويل.

التجارة والطاقة.. اتفاق رغم التباين

على صعيد العلاقات الثنائية، أبدى الزعيمان توافقاً حول تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث وصف ترامب الاتفاق التجاري المقبل مع بريطانيا بـ”الرائع”، بينما تحدث ستارمر عن فرص كبيرة لتعزيز الشراكة، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى ضرورة زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي، وهو ما قد يشير إلى مطالبة ضمنية بأن تتحمل أوروبا نصيبها من الأعباء الأمنية، خاصة في ظل ضغوط أمريكية متزايدة في هذا الشأن.

بين السجال والتفاهم.. ماذا بعد؟

في نهاية المؤتمر، بدا أن اللقاء بين ترامب وستارمر كان ناجحاً على مستوى الشكل، لكنه كشف عن تباينات استراتيجية في الجوهر، خاصة في ملفي أوكرانيا وغزة. فبينما يسعى ترامب لسلام سريع في أوكرانيا مع إبقاء المصالح الاقتصادية الأمريكية في المقدمة، يبدو ستارمر أكثر استعداداً للعب دور أوروبي مستقل، حتى لو استدعى ذلك إرسال قوات حفظ سلام. أما غزة، فكانت بمثابة الاختبار الحقيقي، حيث أظهر ستارمر موقفاً أكثر انحيازاً لحقوق الفلسطينيين مقارنة بترامب، الذي بدا متحفظاً في تصريحاته.

المرحلة القادمة ستكشف ما إذا كان هذا اللقاء نقطة تحول في السياسة الأمريكية البريطانية، أم مجرد محطة أخرى في سلسلة طويلة من العلاقات المتشابكة بين الحليفين التقليديين.