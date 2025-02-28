بوتين يراهن على الاتصالات مع أمريكا لتغيير المعادلة

بوتين: العالم يتغير بسرعة والاتصالات مع أمريكا تمنح الأمل

روسيا لم ترفض السلام في أوكرانيا لكنها تضع شروطها

جهاز الأمن الفيدرالي.. حائط الصد الروسي في مواجهة الغرب

القوى الغربية تحاول تعطيل الحوار بين موسكو وواشنطن

في قاعة مزدحمة بأرفع القيادات الأمنية الروسية، جلس فلاديمير بوتين متحدثاً بنبرة واثقة، لكنها لم تخلُ من الحذر. كان حديثه في اجتماع مجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مناسبةً لإرسال إشارات عديدة، بعضها موجّه إلى الداخل، وأخرى نحو الولايات المتحدة، في وقتٍ تتجه فيه الأنظار إلى مستقبل العلاقات بين موسكو وواشنطن.

بوتين لم يُخفِ رغبته في إبقاء قناة الاتصال مع الولايات المتحدة مفتوحة، معتبراً أن الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة “تلهم بعض الآمال”. لكنه في الوقت ذاته، يدرك أن ثمة قوى غربية لا يروق لها هذا التقارب، وتسعى لإفشاله أو تشويهه.

“ندرك أن الجميع لا يرحب باستئناف الاتصالات الروسية الأمريكية. بعض الدول الغربية تفضل الحفاظ على حالة عدم الاستقرار العالمي، وستحاول إفشال هذا الحوار الناشئ”، بهذه العبارات وضع بوتين إطاراً للصراع الدبلوماسي المقبل، حيث ستسعى موسكو لاختبار مدى صدق نوايا واشنطن.

أوكرانيا.. ورقة معقدة في المعادلة الروسية الأمريكية

رغم كل الاتهامات الموجهة إلى موسكو بشأن الحرب في أوكرانيا، أكد بوتين أن روسيا لم ترفض يوماً الحل السلمي، لكنها ترى أن الحل لا يمكن أن يأتي من طرف واحد. “القوات المسلحة الروسية خلقت الظروف لبدء حوار دولي جاد”، قالها بلهجة الواثق، وكأنه يضع الكرة في ملعب الغرب.

وفيما تحاول واشنطن وحلفاؤها رسم سيناريوهات لمستقبل أوكرانيا، فإن موسكو تدرك أن لديها أوراقاً لم تُستخدم بعد، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي.

الأمن الفيدرالي.. الركيزة الحصينة

خلال الاجتماع، لم ينسَ بوتين الإشادة بجهاز الأمن الفيدرالي، واصفاً إياه بأنه “حلقة وصل قوية وموثوقة وفعالة للأمن القومي الروسي”. من الواضح أن الكرملين يرى في هذا الجهاز أداةً لمواجهة الضغوط الغربية المتزايدة، سواء في الداخل أو في المجال الاستخباراتي.

القوى الغربية.. عائق أمام التقارب

في سياق حديثه، سلط بوتين الضوء على محاولات بعض الدول الغربية لتعطيل التقارب بين موسكو وواشنطن، مشيراً إلى أن هذه القوى لا تريد استقرار العالم، بل تسعى للحفاظ على حالة التوتر المستمر.

لكن بوتين بدا واثقاً من أن موسكو لن تكون مجرد متلقٍ للأحداث، بل لاعباً فاعلاً يمتلك من الأدوات ما يكفي لإفشال هذه المحاولات، قائلاً: “نحن بحاجة إلى أخذ هذا الأمر في الاعتبار والاستفادة من كل الموارد الدبلوماسية والاستخباراتية المتاحة لإحباط مثل هذه المحاولات”.

الرؤية المستقبلية للعلاقات مع واشنطن

رغم التحفظات المتبادلة، يرى بوتين أن الحوار مع الولايات المتحدة يجب أن يستمر. لكنه يدرك أيضاً أن طريق هذا الحوار لن يكون مفروشاً بالورود، بل ستعترضه عقبات كثيرة، بعضها يتعلق بتوازنات القوى، وأخرى بحسابات السياسة الداخلية في كلا البلدين.

ختاماً، يبدو أن موسكو تراهن على أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تكون أكثر براغماتية من سابقتها. لكن هذا الرهان سيظل محفوفاً بالمخاطر، في ظل وجود قوى داخل واشنطن لا ترى في التقارب مع روسيا سوى تهديد لنفوذها العالمي. فهل ستنجح موسكو في تحقيق التوازن المطلوب بين التفاوض والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية؟