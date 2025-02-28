اللافي يدعو إلى إطلاق منصات إعلامية مشتركة بين ليبيا وتركيا
منتدى الإعلام والتواصل التركي الإفريقي في إسطنبول
- انطلاق منتدى الإعلام والتواصل التركي الإفريقي في إسطنبول
- يشارك في المنتدى قيادات إعلامية وصحفيين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية وتركيا
- اللافي: إطلاق منصات إعلامية مشتركة بين ليبيا وتركيا
- اللافي: الإعلام بات عنصرا رئيسيا في السياسة الخارجية والدبلوماسية الرقمية
افتتح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وليد اللافي، اليوم الجمعة، أعمال منتدى الإعلام والتواصل التركي الإفريقي في إسطنبول، بحضور رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الإعلاميين من تركيا وإفريقيا.
- اللافي: تعزيز التعاون الإعلامي بين تركيا وإفريقيا
وأكد اللافي، في كلمته خلال الافتتاح، على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين تركيا وإفريقيا، مشددا على اهتمام حكومة الوحدة منتهية الولاية بتطوير الشراكات الإعلامية، بما يسهم في تقديم صورة متوازنة وحقيقية عن القارة الإفريقية.
- اللافي: الإعلام بات عنصرا رئيسيا في السياسة الخارجية والدبلوماسية الرقمية
ودعا اللافي، خلال المنتدى إلى إطلاق منصات إعلامية مشتركة، وتنظيم برامج تدريبية للإعلاميين، وتعزيز التبادل الإخباري بين المؤسسات الإعلامية التركية والإفريقية، مشيرًا إلى أن الإعلام بات عنصرا رئيسيا في السياسة الخارجية والدبلوماسية الرقمية.
- المنتدى بحضور قيادات إعلامية وصحفيين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية وتركيا
ويجمع المنتدى قيادات إعلامية وصحفيين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية وتركيا، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك.
- تطوير الإنتاج الإعلامي
كما يناقش المنتدى تحديات الإعلام في العصر الرقمي، ودور الإعلام في تشكيل الرأي العام وتعزيز التقارب بين الشعوب، وسبل تطوير الإنتاج الإعلامي بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.