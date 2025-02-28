اللافي يدعو إلى إطلاق منصات إعلامية مشتركة بين ليبيا وتركيا

أخبار ليبيا 24

انطلاق منتدى الإعلام والتواصل التركي الإفريقي في إسطنبول

يشارك في المنتدى قيادات إعلامية وصحفيين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية وتركيا

اللافي: إطلاق منصات إعلامية مشتركة بين ليبيا وتركيا

اللافي: الإعلام بات عنصرا رئيسيا في السياسة الخارجية والدبلوماسية الرقمية

افتتح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، بحكومة الوحدة منتهية الولاية، وليد اللافي، اليوم الجمعة، أعمال منتدى الإعلام والتواصل التركي الإفريقي في إسطنبول، بحضور رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، إلى جانب نخبة من المسؤولين والخبراء الإعلاميين من تركيا وإفريقيا.

اللافي: تعزيز التعاون الإعلامي بين تركيا وإفريقيا

وأكد اللافي، في كلمته خلال الافتتاح، على أهمية تعزيز التعاون الإعلامي بين تركيا وإفريقيا، مشددا على اهتمام حكومة الوحدة منتهية الولاية بتطوير الشراكات الإعلامية، بما يسهم في تقديم صورة متوازنة وحقيقية عن القارة الإفريقية.

اللافي: الإعلام بات عنصرا رئيسيا في السياسة الخارجية والدبلوماسية الرقمية

ودعا اللافي، خلال المنتدى إلى إطلاق منصات إعلامية مشتركة، وتنظيم برامج تدريبية للإعلاميين، وتعزيز التبادل الإخباري بين المؤسسات الإعلامية التركية والإفريقية، مشيرًا إلى أن الإعلام بات عنصرا رئيسيا في السياسة الخارجية والدبلوماسية الرقمية.

المنتدى بحضور قيادات إعلامية وصحفيين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية وتركيا

ويجمع المنتدى قيادات إعلامية وصحفيين وخبراء من مختلف الدول الإفريقية وتركيا، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإعلامي المشترك.

تطوير الإنتاج الإعلامي

كما يناقش المنتدى تحديات الإعلام في العصر الرقمي، ودور الإعلام في تشكيل الرأي العام وتعزيز التقارب بين الشعوب، وسبل تطوير الإنتاج الإعلامي بما يخدم قضايا التنمية والاستقرار في القارة الإفريقية.