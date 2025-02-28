العبيدي يبحث مع عقيلة التحديات التى تواجه الأشغال العامة

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العبيدي وزير الأشغال العامة يتابع مع رئيس مجلس النواب مشاريع الإعمار والتنمية

العبيدي يناقش مع عقيلة الصعوبات بجمعيات الإسكان التعاوني وشركات الأشغال والمباني الآيلة للسقوط

عقيلة يشيد بدور وزارة الأشغال العامة في تطوير البنية التحتية

ناقش وزير الأشغال العامة في الحكومة الليبية، نصر شرح البال العبيدي، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أبرز التحديات التي تواجه عملية الإعمار والتنمية في ليبيا، مع التركيز على المشاكل التي تعترض عمل وزارة الأشغال العامة.

العبيدي يناقش مع عقيلة الصعوبات بجمعيات الإسكان التعاوني وشركات الأشغال والمباني الآيلة للسقوط

وأطلع العبيدي، رئيس مجلس النواب على العقبات التي تواجه الوزارة، بما في ذلك الصعوبات بجمعيات الإسكان التعاوني، وشركات الأشغال، والمباني الآيلة للسقوط، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ( وال).

كما ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتجاوز هذه التحديات وتحقيق التقدم في مشاريع البنية التحتية.

عقيلة يشيد بدور وزارة الأشغال العامة في تطوير البنية التحتية

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب بدور وزارة الأشغال العامة في تطوير البنية التحتية، مؤكدا على أهمية تظافر الجهود بين جميع الأطراف لضمان استمرار مسيرة التنمية في البلاد.

وكان العبيدي قد قدم التهنئة لرئيس مجلس النواب بمناسبة عودته سالما إلى أرض الوطن، كما قدم له درع العطاء تقديرا لدوره الريادي كمشرع للإعمار والتنمية في ليبيا، ولعطائه المستمر في خدمة البلاد.