الطقس اليوم الجمعة.. أجواء مستقرة على أغلب المناطق

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الأرصاد: تكاثر للسحب علي مناطق الجبل الأخضر

الطقس: مناطق غرب ليبيا تتأثر يوم الغد بمنخفض صحراوي

حالة الطقس المتوقعة في ليبيا اليوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2025، حيث توقع المركز الوطني لـ الأرصاد الجوية، أن تبقي الأجواء مستقرة على أغلب مناطق البلاد، مع تكاثر للسحب علي مناطق الجبل الأخضر وأقصي الساحل الشرقي يتخللها سقوط أمطار خفيفة.

منخفض صحراوي

فيما تتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الغد بمنخفض صحراوي يتحرك من وسط الجزائر مصحوب برياح جنوبية شرقية تعمل على إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين ورياح نشطة على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار .

وتسجل مناطق الشمال الغربي انخفاض في درجات الحرارة بداية من يوم الاثنين.

راس جدير حتى سرت -سهل الجفارة-جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية غربية خفيفة السرعة وتكون مساء اليوم شمالية شرقية تتحول تدريجياً إلى جنوبية معتدلة السرعة تنشط مساء السبت ويوم الأحد على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (19- 24)مْ، وتسجل ارتفاع تدريجي اليومين القادمين.

الخليج و سهل بنغازي حتى امساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر اليوم على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(15- 23)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي وطفيف اليومين القادمين.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح : متغيرة الاتجاه إلى شرقية فجنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط يوم السبت والأحد على غدامس والحمادة مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22– 25)مْ وتسجل ارتفاع تدريجي اليومين القادمين.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية على الواحات وتكون شمالية شرقية على باقي المناطق خفيفة السرعة، تتحول ظهر الأحد الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة على اغلب المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19– 23)مْ وتسجل ارتفاع طفيف يوم الأحد.

نظرة مستقبلية عامة لحالة الطقس:-

تسجل درجات الحرارة انخفاض بداية من الاثنين على مناطق الشمال الغربي.