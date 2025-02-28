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حادث تصادم مركبتين على الطريق السريع بالقرب من جسر الدرن

الحادث أسفر عن إصابة متوسطة واحدة

رئيس مكتب شؤون المرور يدعو سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور وأنظمته

شهد الطريق السريع، اليوم الجمعة، حادث تصادم بين مركبتين بالقرب من جسر الدرن.

إصابة شخص في حادث تصادم مركبتين على الطريق السريع

وأوضحت مديرية أمن طرابلس، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الحادث أسفر عن إصابة متوسطة واحدة.

رئيس مكتب شؤون المرور يدعو سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد المرور وأنظمته

وفي غضون ذلك، دعا عبد العال وادي، رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص، مستخدمي الطرق العامة إلى الالتزام بعدد من التوصيات المهمة أبرزها التحلي بالقيادة المعتدلة وتجنب القيادة لفترات طويلة أثناء الصيام، وعدم التهور في السرعة خصوصا خلال الساعة الأخيرة قبل الإفطار، وذلك للحد من وقوع الحوادث المرورية خلال شهر رمضان المبارك.

أسباب ارتفاع الحوادث

وأظهرت إحصائية حديثة عن خطورة الوضع، فيما تدعو وزارة الداخلية إلى اتخاذ إجراءات جادة للتصدي لأسباب ارتفاع الحوادث إن عدم الالتزام بقوانين المرور، مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة والتجاوز غير الآمن، يمثل أحد أبرز الأسباب وراء هذه الحوادث المدمرة، كما أن إهمال الصيانة الدورية للمركبات يزيد من تفاقم المشكلة.