أخبار محليةالأخبار

مصراتة.. غرس 2500 شجرة على شاطئ البحر

حملة واسعة لغرس الأشجار في مصراتة

27 فبراير، 2025 8:57 م
0 0
شجرة القطلب أو الشماري
شجرة القطلب أو الشماري

أخبار ليبيا 24

  • مصراتة.. حملة تشجير واسعة لغرس 2300 شجرة من أشجار الغابات على شاطئ البحر
  • غرس 200 شجرة فاكهة ضمن الحملة
  • الحملة بالتعاون بين اللجنة الدائمة للتشجير التابعة لبلدية مصراتة مع قطاع الزراعة

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الخضراء وتحسين المنظر الجمالي للمنطقة، قامت اللجنة الدائمة للتشجير التابعة لبلدية مصراتة، بالتعاون مع قطاع الزراعة، بحملة تشجير واسعة شملت غرس 2300 شجرة من أشجار الغابات على شاطئ البحر، بالإضافة إلى 200 شجرة فاكهة.

لا يتوفر وصف.

  • غرس 2300 شجرة من أشجار الغابات على شاطئ البحر

وأوضحت اللجنة، أن الحملة شهدت مشاركة فعالة من أهالي المنطقة، ومدرسة شهداء الرملة، وجمعية الإمداد الخيرية، مما يعكس روح التعاون المجتمعي والاهتمام المشترك بتحسين البيئة المحلية.

  • غرس 200 شجرة فاكهة ضمن حملة التشجير

وكانت المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، قد دشنت مبادرة طموحة، تهدف لغرس 100 مليون شجرة بحلول العام 2030.

وشارك في مبادرة التشجير اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والإدارة العامة لشؤون الإصحاح في وزارة الحكم المحلي.

  • إطلاق المبادرة من مشروع العسة الزراعي

ويهدف القائمون على المبادرة، إلى مكافحة ظاهرة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي، والتخفيف من وطأة تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء.

وتشهد حملات التشجير مشاركة واسعة من المتطوعين الشباب، ومن فرق الكشافة والمرشدات، وعدد كبير من المهتمين بالبيئة من مدن ومناطق غرب البلاد.

لا يتوفر وصف.

وقد صاحب إطلاق الحملة نشر الملصقات وتوزيع الكتيبات والمطويات التعريفية بالحملة وأهدافها، وأهمية زراعة الأشجار، للحد من المشكلات البيئية، وأهمها التصحر وفقدان الحياة النباتية.

الوسوم
27 فبراير، 2025 8:57 م
0 0

المزيد من الأخبار

ليبيا والمليارات الستة.. أين تذهب أموال الاعتمادات المستندية

ليبيا والمليارات الستة.. أين تذهب أموال الاعتمادات المستندية

27 فبراير، 2025 8:43 م
مصرف ليبيا المركزي مكافآت المصارف وأزمة الدولار

محذرا من رفع الأسعار.. المركزي يعلن تغطية كل الاعتمادات المستندية الخاصة برمضان

27 فبراير، 2025 7:31 م
عمداء بلديات المنطقة الجنوبية

تفاصيل اجتماع دومة.. 4 مطالب لـ عمداء بلديات المنطقة الجنوبية

27 فبراير، 2025 6:46 م
اكتشاف هويات 24 مفقودًا منذ 2011 في ليبيا

اكتشاف هويات 24 مفقودًا منذ 2011 في ليبيا

27 فبراير، 2025 5:56 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى