مصراتة.. غرس 2500 شجرة على شاطئ البحر

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مصراتة.. حملة تشجير واسعة لغرس 2300 شجرة من أشجار الغابات على شاطئ البحر

غرس 200 شجرة فاكهة ضمن الحملة

الحملة بالتعاون بين اللجنة الدائمة للتشجير التابعة لبلدية مصراتة مع قطاع الزراعة

ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز البيئة الخضراء وتحسين المنظر الجمالي للمنطقة، قامت اللجنة الدائمة للتشجير التابعة لبلدية مصراتة، بالتعاون مع قطاع الزراعة، بحملة تشجير واسعة شملت غرس 2300 شجرة من أشجار الغابات على شاطئ البحر، بالإضافة إلى 200 شجرة فاكهة.

غرس 2300 شجرة من أشجار الغابات على شاطئ البحر

وأوضحت اللجنة، أن الحملة شهدت مشاركة فعالة من أهالي المنطقة، ومدرسة شهداء الرملة، وجمعية الإمداد الخيرية، مما يعكس روح التعاون المجتمعي والاهتمام المشترك بتحسين البيئة المحلية.

غرس 200 شجرة فاكهة ضمن حملة التشجير

وكانت المنظمة الليبية للبيئة والمناخ، قد دشنت مبادرة طموحة، تهدف لغرس 100 مليون شجرة بحلول العام 2030.

وشارك في مبادرة التشجير اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والإدارة العامة لشؤون الإصحاح في وزارة الحكم المحلي.

إطلاق المبادرة من مشروع العسة الزراعي

ويهدف القائمون على المبادرة، إلى مكافحة ظاهرة التصحر، وتنمية الغطاء النباتي، والتخفيف من وطأة تغير المناخ، وتحسين جودة الهواء.

وتشهد حملات التشجير مشاركة واسعة من المتطوعين الشباب، ومن فرق الكشافة والمرشدات، وعدد كبير من المهتمين بالبيئة من مدن ومناطق غرب البلاد.

وقد صاحب إطلاق الحملة نشر الملصقات وتوزيع الكتيبات والمطويات التعريفية بالحملة وأهدافها، وأهمية زراعة الأشجار، للحد من المشكلات البيئية، وأهمها التصحر وفقدان الحياة النباتية.