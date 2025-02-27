محذرا من رفع الأسعار.. المركزي يعلن تغطية كل الاعتمادات المستندية الخاصة برمضان

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المركزي يكشف تفاصيل الطلبات المقبولة لتغطية الإعتمادات المستندية وفقًا للسلع والخدمات

تغطية احتياجات السوق المحلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

6.5 مليار دولار إجمالى الاعتمادات المستندية الخاصة برمضان

المركزي يعلن تغطية كل الاعتمادات المستندية الخاصة برمضان

كشف مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، تفاصيل الطلبات المقبولة لتغطية الإعتمادات المستندية وفقًا للسلع والخدمات، والشركات الموردة، التي تم تنفيذها خلال الفتره من 2024/11/01 حتى 2025/02/20.

المركزي يكشف تفاصيل الطلبات المقبولة لتغطية الإعتمادات المستندية وفقًا للسلع والخدمات

وقال المصرف، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”:” في إطار سياسة مصرف ليبيا المركزي لتحقيق أعلى معدلات الإفصاح والشفافية على مستوى كافة القطاعات.. وحرصاً من مصرف ليبيا المركزي للقيام بدوره المناط به من خلال تغطية الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية عبر منظومة التغطية لتوريد مختلف السلع والخدمات وذلك من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قام مصرف ليبيا المركزي بتغطية كل الاعتمادات المستندية المحالة إليه من المصارف التجارية خلال الفترة من 01/11/2024 وحتى تاريخ 20/02/2025، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 6.5 مليار دولار والتي من المفترض أن تعرض هذه السلع في السوق المحلي خلال هذه الفترة.

المركزي: أي ارتفاع في أسعار هذه السلع والخدمات وخصوصاً السلع الغذائية يعتبر غير مبرر

وأضاف البيان، أن مصرف ليبيا المركزي وإذ ينشر هذا البيان فإنه ينوه بأن أي ارتفاع في أسعار هذه السلع والخدمات وخصوصاً السلع الغذائية يعتبر غير مبرر مقارنة بحجم الاعتمادات المفتوحة وبذلك لا يرجع إلى التأخر في التوريد انما يرجع لأسباب عديدة خارج نطاق عمل القطاع المصرفي.

المركزي: تفاصيل هذه السلع والخدمات، والشركات الموردة

وأرفق المصرف تفاصيل هذه السلع والخدمات، والشركات الموردة، على الموقع الرسمي للمصرف.