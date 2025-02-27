ليفربول يهزم نيوكاسل بهدفين نظيفين

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يواصل فريق ليفربول تصدره لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. ويحرز تقدماً نحو الفوز باللقب المحلي بفوزه 2 – صفر على نيوكاسل يونايتد، ليوسع الفارق إلى 13 نقطة بفضل هدفي دومينيك سوبوسلاي وأليكسيس ماك أليستر بواقع هدف في كل شوط.

مباراة حماسية توجت بالنصر

وفي مباراة الأمس الأربعاء وسع فريق المدرب “أرنه سلوت” الفارق في صدارة جدول الترتيب عن أرسنال صاحب المركز الثاني والذي لديه مباراة إضافية. وتراجع نيوكاسل إلى المركز السادس بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع.

سجل سوبوسلاي هدف التقدم في الدقيقة 11 عندما انطلق لويس دياز بالكرة من الناحية اليسرى قبل أن يرسلها إلى سوبوسلاي الذي سمح له ساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل بالانطلاق نحو مساحة خالية. وأطلق لاعب الوسط المجري تسديدة من مسافة قريبة مرت من بين قدمي الحارس نيك بوب.

وكان نيوكاسل أفضل بعد الاستراحة، لكن ماك أليستر ضاعف تقدم الفريق المضيف في الدقيقة 63، عندما مرر محمد صلاح الكرة إلى اللاعب الأرجنتيني، الذي عاقب الضيوف على دفاعهم المتهاون بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى.

هل حسم ليفربول فوزه بالدوري الإنجليزي؟

وفي تصريحات صحفية عقب الفوز قال “سلوت” عندما سُئل عن الموعد الذي قد يرى فيه أن فريقه حسم اللقب: “في الواقع، لا يزال الطريق طويلاً، أمامنا 10 مباريات، ولدينا نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بالطبع، ومباراتان مهمتان للغاية ضد باريس سان جيرمان، لذلك نحن لا نركز على المدى الطويل”.

وأضاف “الآن سيحصل اللاعبون على يومي راحة، وسنعود يوم السبت ونركز على باريس سان جيرمان أكثر من تركيزنا على جدول الدوري الإنجليزي الممتاز”.

يذكر أنه يتوجه ليفربول، الذي تصدر ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا المكونة من ثماني مباريات، إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب دور 16 يوم الأربعاء المقبل.