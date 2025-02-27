ليبيا والمليارات الستة.. أين تذهب أموال الاعتمادات المستندية

مليارات الدولارات تُضخ لتغطية احتياجات السوق المحلي

المصرف المركزي يؤكد: لا مبرر لارتفاع الأسعار!

السلع المستوردة تشمل الغذاء، الدواء، مواد البناء والمعدات

هل تُحل أزمة الأسعار رغم التغطية المالية الضخمة؟

الأموال تُضخ، لكن الأسعار ترتفع

في ظل التحديات الاقتصادية التي تعيشها ليبيا، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تغطية الاعتمادات المستندية بقيمة 6.5 مليار دولار بين نوفمبر 2024 وفبراير 2025، لضمان توفير السلع والخدمات الضرورية للسوق المحلي، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يتزايد الطلب على المنتجات الغذائية والاستهلاكية.

ورغم ضخ هذه الأموال الضخمة، يُلاحظ المواطن الليبي ارتفاعاً مستمراً في الأسعار، ما يثير التساؤلات حول جدوى هذه التغطية وما إذا كانت تصل بالفعل إلى المستهلك النهائي. فهل تكمن المشكلة في السوق أم في سلاسل التوريد؟

مصرف ليبيا المركزي يضخ 6.5 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار غير مبرر، والتوريد لم يتأخر، بل المشكلة خارج القطاع المصرفي.

توزيع الأموال.. من يأخذ الحصة الأكبر؟

أهم السلع التي تم تغطيتها ماليًا:

التصنيف القيمة بالدولار (مليار) مواد خام وإنتاج 1.53 مواد بناء 0.8 حبوب وأعلاف 0.39 أجهزة كهربائية وإلكترونية 0.38 لحوم ودواجن مجمدة 0.32 آلات ومعدات 0.26 السكر 0.25 سيارات وشاحنات 0.22 الحليب 0.22 زيت الطهي 0.18

المفاجأة: حتى السلع الأساسية مثل الأرز، الدقيق، الأدوية، والخضروات كانت ضمن القائمة، ورغم ذلك لم تنخفض أسعارها في الأسواق!

المصرف يحذر.. لا مبرر لارتفاع الأسعار!

أكد المصرف المركزي في بيانه أن أي زيادة في الأسعار غير مبررة، حيث تمت تغطية جميع الاعتمادات التي قدمتها المصارف التجارية، ما يعني أن التوريد لم يتأخر، وأن السبب في الغلاء يعود إلى عوامل خارج نطاق القطاع المصرفي.

لكن، إذا كان المصرف قد ضخ هذه المليارات، فلماذا لا يشعر المواطن بتأثيرها؟

الأسباب المحتملة لعدم انخفاض الأسعار

الاحتكار والمضاربة: بعض التجار قد يحتكرون السلع لرفع أسعارها لاحقًا.

بعض التجار قد يحتكرون السلع لرفع أسعارها لاحقًا. تهريب البضائع: بعض السلع قد تذهب إلى السوق السوداء بدلًا من الأسواق الرسمية.

بعض السلع قد تذهب إلى السوق السوداء بدلًا من الأسواق الرسمية. ضعف الرقابة: غياب الرقابة الفعالة يسمح للتجار بالتلاعب بالأسعار.

غياب الرقابة الفعالة يسمح للتجار بالتلاعب بالأسعار. التكاليف التشغيلية المرتفعة: الشحن والتخزين قد يرفعان الأسعار، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل.

الحلول الممكنة: هل يمكن السيطرة على الأسعار؟

فرض رقابة مشددة على التجار لضمان وصول السلع بأسعارها الحقيقية.

على التجار لضمان وصول السلع بأسعارها الحقيقية. تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة تدفق البضائع إلى الأسواق.

لمتابعة تدفق البضائع إلى الأسواق. تعزيز المنافسة عبر دعم الاستيراد المباشر للمستهلكين لتقليل الاحتكار.

عبر دعم الاستيراد المباشر للمستهلكين لتقليل الاحتكار. نشر تقارير دورية عن أسعار السلع والاعتمادات المصروفة لزيادة الشفافية.

أين تذهب الأموال؟

رغم أن 6.5 مليار دولار تم تخصيصها لتغطية احتياجات السوق، لا يزال المواطن الليبي يعاني من ارتفاع الأسعار، مما يثير علامات استفهام حول آلية توزيع السلع ومدى وصولها بأسعارها الحقيقية. الحلول موجودة، لكنها تحتاج إلى إرادة سياسية ورقابة صارمة لضمان استفادة المستهلك من هذه الأموال، وليس فقط التجار والمستوردين.