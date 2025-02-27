غات..  تفاقم أزمة نقص المياه

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غات.. عميد البلدية يناشد بتدخل عاجل لحل أزمة المياه

تكليف من رئيس الحكومة الليبية لمتابعة حجم المعاناة التي يواجهها السكان

تدهور الآبار السبعة التي حفرت في الثمانينات

بلدية غات.. حيث المعاناة من أزمة لا تنتهي بسبب نقص المياه، ويوما بعد يوم تزداد المعاناة، وهو ما دفع عميد بلدية غات، اليوم الخميس، إلى مناشدة إدارة جهاز النهر الصناعي للتدخل العاجل لإيجاد حل لأزمة نقص المياه التي يعاني منها سكان البلدية.

غات.. نداء عاجل لإدارة الجهاز لتوفير حلول جذرية وسريعة للتعامل مع هذه الأزمة

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي سعد بومطاري، عميد بلدية غات إبراهيم الخليل، حيث جرى مناقشة أزمة نقص المياه التي يعاني منها سكان البلدية والمشاكل الناتجة عنها، حيث قدم عميد بلدية غات خلال اللقاء نداء عاجلا لإدارة الجهاز لتوفير حلول جذرية وسريعة للتعامل مع هذه الأزمة.

تكليف رئيس الحكومة الليبية لمتابعة حجم المعاناة التي يواجهها السكان

وتطرق الاجتماع إلى نتائج الزيارة التي قام بها رئيس مجلس الإدارة إلى بلدية غات في 27 يونيو من العام الماضي، بتكليف من رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، لمتابعة حجم المعاناة التي يواجهها السكان نتيجة لضعف إمدادات المياه.

تدهور الآبار السبعة التي حفرت في الثمانينات

وأشار عميد البلدية إلى أن الآبار السبعة التي حفرت في الثمانينات لم تخضع للصيانة منذ فترة طويلة، مما أدى إلى تدهور وضع المياه في المنطقة.

حفر آبار جديدة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة

وأكد عميد البلدية على ضرورة صيانة الآبار الحالية بشكل عاجل، بالإضافة إلى حفر آبار جديدة لتلبية احتياجات السكان المتزايدة، نتيجة للزيادة السكانية والتمدد العمراني في البلدية.

وأوضح أن الوضع يتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لتفادي تفاقم الأزمة التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

اهتمام كبير بحل أزمة المياه في بلدية غات

من جانبه، أكد رئيس مجلس الإدارة أن هناك اهتماما كبيرًا بحل أزمة المياه في بلدية غات، وأعرب عن استعداد الجهاز للعمل بشكل سريع وفعّال لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.