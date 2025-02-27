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ضبط 20 محولا كهربائيا بمحل خردة في سبها

استمرار ظاهرة سرقة معدات الشركة العامة للكهرباء

27 فبراير، 2025 11:10 م
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أخبار ليبيا 24

  • ضبط محولات كهربائية تابعة للشركة العامة للكهرباء في سبها
  • العثور على نحو 20 محولاً كهربائياً داخل أحدى محال بيع الخردة
  • نزع النحاس من داخل المحولات بغرض بيعها

أعلنت وزارة الداخلية، بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، اليوم الخميس، ضبط محولات كهربائية تابعة للشركة العامة للكهرباء داخل أحدى محال بيع الخردة بمدينة سبها.

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  • ضبط محولات كهربائية تابعة للشركة العامة للكهرباء في سبها

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه ورد بلاغ إلى فرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية الجنوبية، يفيد بوجود محولات كهربائية تابعة للشركة العامة للكهرباء داخل أحد محال بيع الخردة بمدينة سبها.

  • العثور على 20 محولاً كهربائياً داخل أحدى محال بيع الخردة

على الفور وبعد فتح محضر بالواقعة، توجهت دوريات الفرع إلى الموقع، حيث تمت مداهمة المحل والعثورعلى نحو 20 محولاً كهربائياً، وقد تم نزع النحاس من داخلها بغرض بيعه.

  • اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وأضاف البيان، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ونُقلت المحولات وتم التحفظ عليها، فيما لا تزال عمليات البحث والتحري جارية لضبط المتورطين في الواقعة.

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  • الشركة العامة للكهرباء

وتأسفت الشركة لتزايد ظاهرة سرقة معدات الكهرباء، مؤكدة أنها ترهق كاهل الشركة إذ تعتبر هذه الظاهرة إحدي الظواهر السلبية التي تتسبب في إنقطاع الكهرباء على المواطنين بالإضافة إلى الأعباء المالية التي تتكبدها الشركة في إعادة الخطوط إلى الخدمة، مطالبة الجهات الامنية بحماية ممتلكات الشركة.

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27 فبراير، 2025 11:10 م
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