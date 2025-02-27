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ضبط شخص بحوزته مواد مخدرة في بنغازي

ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة وأقراص مؤثرة عقليًا في بنغازي

27 فبراير، 2025 5:39 م
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جهاز مكافحة المخدرات
جهاز مكافحة المخدرات

أخبار ليبيا 24

  • ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة وأقراص مؤثرة عقليًا في بنغازي
  • إعداد كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم متلبسًا بحوزة عدد (60) قرصًا من الأقراص المخدرة
  • ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في كمين محكم بمدينة البيضاء

أعلن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة وأقراص مؤثرة عقليًا في بنغازي.

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  • ضبط متهم بحوزته مواد مخدرة وأقراص مؤثرة عقليًا في بنغازي

وأوضح الجهاز، في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن عناصر فرع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ببنغازي، تمكنوا من ضبط المدعو “ح.م.م.ر.ت” (مواليد 1977)، والمقيم بمنطقة أرض شبنة مفترق الرابش، وذلك بعد ورود معلومات موثوقة تفيد بتورطه في الاتجار بالمواد المخدرة والأقراص المؤثرة عقليًا.

  • إعداد كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم متلبسًا بحوزة عدد (60) قرصًا من الأقراص المخدرة

وأضاف البيان، أنه بتاريخ 19 فبراير 2025، تم إعداد كمين محكم أدى إلى ضبط المتهم متلبسًا بحوزة عدد (60) قرصًا من الأقراص المخدرة والمؤثرة عقليًا من نوع “ترامادول”، بالإضافة إلى قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش تُعرف لدى تجار المواد المخدرة باسم “باسبورت”.

  • اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم

وأشار البيان إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، بما في ذلك إخطار النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القضائية.

  • ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في كمين محكم بمدينة البيضاء

وفي وقت سابق، أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في كمين محكم بمدينة البيضاء

حيث تمكن أعضاء فرع مكافحة المخدرات بمدينة البيضاء من تنفيذ كمين محكم أسفر عن ضبط شخصين بحوزتهما مواد مخدرة.

وبحسب الجهاز، فقد تم القبض على المدعو “س.ص.ع”، وهو من أصحاب السوابق في تجارة المواد المخدرة، بالإضافة إلى المدعو “ا.ع.م”، وذلك في منطقة قندولة.

وضُبط بحوزة الأول كمية من مخدر “القرزة” ونصف قطعة متوسطة الحجم من المواد المخدرة.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الموقوفين، حيث تم تحويلهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.

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27 فبراير، 2025 5:39 م
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