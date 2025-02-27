جمهور “أخبار ليبيا 24”: حرائق الأصابعة.. نريد تفسيرات علمية لا خرافات

هل تسرب الغاز سبب الحرائق؟

لماذا غابت فرق الإطفاء عن الكارثة؟

البحث عن الكنوز وعلاقته بالحرائق

وعي المواطن هو الحل.. لا مكان للخرافة

في قلب الجبل الغربي، حيث تتربع مدينة الأصابعة بهدوئها المعتاد، اندلعت سلسلة من الحرائق الغامضة التي أثارت موجة من الرعب والتساؤلات بين سكانها. ما بدأ كحادث عرضي في منزل، سرعان ما تحول إلى كارثة متكررة امتدت إلى أكثر من خمسة عشر منزلاً دون تفسير واضح. وسط هذه الفوضى، انقسمت آراء السكان بين البحث عن تفسيرات علمية وبين التشبث بأساطير قديمة تروج لفكرة أن “الجن” هو الفاعل الغامض.

حالة من الرعب والارتباك

في استطلاع رأي أجرته “أخبار ليبيا 24”، عبر السكان عن خوفهم ودهشتهم مما يجري. قال أحد المواطنين: “كلما أخمدنا النار في منزل، اشتعلت في منزل آخر بطريقة غير منطقية! لا تفسير واضح لما يحدث”. وأضاف آخر: “لماذا لا توجد تحقيقات علمية مكثفة؟ لماذا نلجأ إلى التخمين والحديث عن قوى غير مرئية؟”

مع ضعف الإمكانيات المحلية، تفاقمت الأزمة، إذ أشار أحد المشاركين في الاستطلاع إلى أن “فرق الإطفاء تعاني من نقص في المعدات والسيارات، مما يجعل السيطرة على النيران شبه مستحيلة”.

بين الحقيقة والخرافة

الآراء تضاربت بين من يرى أن السبب يعود إلى تسربات غازية مجهولة المصدر، ومن يعتقد أن هناك عمليات حفر غير مشروعة بحثًا عن الكنوز قد تسببت في اضطرابات جيولوجية تؤدي إلى هذه الحرائق. يقول أحد سكان الأصابعة: “حرائق الأصابعة حدثت بعد الزلزال الغامض في تيجيوالذيأدى إلى انبعاث غاز الميثان”، فيما قال أخر “نسمع منذ زمن عن مناطق تحتوي على غاز طبيعي في باطن الأرض. هل يمكن أن يكون ذلك هو السبب؟ نحن بحاجة إلى مختصين لدراسة الوضع”.

حرائق الأصابعة تحيّر السكان بين تفسيرات علمية وأساطير غيبية. غياب التحقيقات يزيد الغموض، بينما يطالب الأهالي بتدخل عاجل لإنهاء الكارثة.

لكن هناك فئة أخرى لا تزال تؤمن بأن الجن هو السبب. تروي إحدى السيدات: “كل شيء بدأ عندما قام بعض الشبان بالحفر في منطقة قديمة. بعدها مباشرة بدأت النيران تشتعل في المنازل”. هذا الرأي قابله رفض من معظم المشاركين في الاستطلاع، الذين شددوا على أن العلم والمنطق هما السبيل الوحيد لفهم الكارثة.

الحل يبدأ بالوعي

يؤكد المشاركون في الاستطلاع أن الحل لا يكمن فقط في إخماد الحرائق، بل في تعزيز الوعي المجتمعي والابتعاد عن الخرافات التي تعيق الحلول الحقيقية. يقول أحد المشاركين: “يجب أن نطالب ببعثات علمية للتحقيق، لا أن نقبل بتفسيرات غيبية تبقينا في دوامة الجهل”.

يضيف آخر: “البلاد تحتاج إلى نهضة في الوعي والتعليم. كلما انتشر العلم، كلما انتهت مثل هذه الخرافات”.

ختامًا، تبقى حرائق الأصابعة لغزًا محيرًا، لكن الحقيقة الوحيدة التي أجمع عليها الجمهور هي أن الحلول لن تأتي من القصص والأساطير، بل من البحث العلمي والوعي المجتمعي. فهل سنرى تحقيقًا حقيقيًا قريبًا يكشف الحقيقة؟ أم أن النيران ستظل تلتهم البيوت بينما يظل البعض منشغلًا بالخرافات؟