تفاصيل اجتماع دومة.. 4 مطالب لـ عمداء بلديات المنطقة الجنوبية
النائب الثاني لرئيس مجلس النواب يعقد اجتماعاً مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الجنوبية
- عمداء بلديات الجنوب يعقدون اجتماعا مع دومة لصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم
- عمداء بلديات الجنوب يطالبون بصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم
- استكمال المشاريع المتوقفة في بلديات الجنوب
- دومة يؤكد على ضرورة تقديم الخدمات للبلديات
بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، اليوم الخميس، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، أهم مطالبهم بعد انتخابهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، وقدم دومة التهنئة لعمداء البلديات بمناسبة انتخابهم.
وتناول الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملهم، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة في بلديات الجنوب.
- عمداء بلديات الجنوب يطالبون بصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم
فيما طالب عمداء البلديات بصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم وكذلك تسوية أوضاع شركات الخدمات العامة واستكمال مشاريع المياه والصرف الصحي.
- دومة يؤكد على ضرورة تقديم الخدمات للبلديات
وخلال الاجتماع قام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالتواصل مع وزير الحكم المحلي ووزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، مؤكداً على ضرورة تقديم الخدمات للبلديات.
- عمداء البلديات: نؤكد على دعمنا العمليات الأمنية في الجنوب
وأشاد المجتمعون بدور القيادة العامة للقوات المسلحة ودور الحكومة الليبية في بسط الأمن، مؤكدين على دعمهم للعمليات الأمنية في الجنوب، كما أشادوا بإنجازات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والجهاز الوطني للتنمية في المنطقة الجنوبية.