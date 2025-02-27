تفاصيل اجتماع دومة.. 4 مطالب لـ عمداء بلديات المنطقة الجنوبية

أخبار ليبيا 24

عمداء بلديات الجنوب يعقدون اجتماعا مع دومة لصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم

عمداء بلديات الجنوب يطالبون بصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم

استكمال المشاريع المتوقفة في بلديات الجنوب

دومة يؤكد على ضرورة تقديم الخدمات للبلديات

بحث النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة، اليوم الخميس، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، أهم مطالبهم بعد انتخابهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عُقد بمقر ديوان مجلس النواب، وقدم دومة التهنئة لعمداء البلديات بمناسبة انتخابهم.

وتناول الاجتماع الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عملهم، بالإضافة إلى استكمال المشاريع المتوقفة في بلديات الجنوب.

عمداء بلديات الجنوب يطالبون بصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم

فيما طالب عمداء البلديات بصرف الميزانيات المخصصة لبلدياتهم وكذلك تسوية أوضاع شركات الخدمات العامة واستكمال مشاريع المياه والصرف الصحي.

دومة يؤكد على ضرورة تقديم الخدمات للبلديات

وخلال الاجتماع قام النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بالتواصل مع وزير الحكم المحلي ووزير الموارد المائية بالحكومة الليبية، مؤكداً على ضرورة تقديم الخدمات للبلديات.

عمداء البلديات: نؤكد على دعمنا العمليات الأمنية في الجنوب

وأشاد المجتمعون بدور القيادة العامة للقوات المسلحة ودور الحكومة الليبية في بسط الأمن، مؤكدين على دعمهم للعمليات الأمنية في الجنوب، كما أشادوا بإنجازات صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا والجهاز الوطني للتنمية في المنطقة الجنوبية.