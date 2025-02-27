تحري هلال رمضان 2025 يثير ترقب العالم الإسلامي

الجمعة.. دول إسلامية تترقب رؤية هلال رمضان 2025



اختلاف طرق إثبات الهلال بين الفلك والرؤية الشرعية

الإفتاء تدعو المواطنين للإدلاء بشهاداتهم حول الهلال

حسابات فلكية تؤكد: السبت أول أيام رمضان 1446

في لحظة تتشابك فيها الأعين نحو الأفق، مترقبة ذاك الخيط الرفيع الذي يحدد بداية موسم الرحمة والمغفرة، يعيش العالم الإسلامي حالة من الترقب العميق لاستقبال شهر رمضان المبارك لعام 1446 هجرية، الموافق 2025 ميلادية. وبين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، تتباين طرق الإثبات، لكن النتيجة واحدة: الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن غرة الشهر الفضيل.

الليلة المنتظرة.. ترقب الهلال بين العلم والتقليد

عند غروب شمس الجمعة 28 فبراير 2025، يرفع آلاف المسلمين أبصارهم إلى السماء في محاولة لاكتشاف الهلال الوليد، تلك اللحظة التي حملت عبر التاريخ رمزية بالغة، حيث تتجدد دورة الزمن وتتوشح الليالي بحلتها الروحانية. ووفقًا لمركز الفلك الدولي، فإن ظروف رؤية الهلال هذه السنة تحمل دلالات علمية دقيقة، إذ ستكون الرؤية ممكنة بالتلسكوب من معظم مناطق آسيا وإفريقيا وجنوب أوروبا، بينما يمكن رصده بالعين المجردة من أجزاء واسعة من الأميركيتين.

يترقب العالم الإسلامي تحري هلال رمضان 2025 يوم الجمعة، وسط اختلاف بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، مع ترجيح بدء الشهر الفضيل السبت 1 مارس.

لكن التحدي الأكبر يظل قائمًا في الدول التي تعتمد على الرؤية المباشرة بالعين المجردة، حيث تختلف العوامل المناخية من منطقة لأخرى، مما قد يؤدي إلى تباين موعد دخول الشهر بين الدول. ويُذكر أن الحسابات الفلكية لا تزال تشكل مرجعًا مهمًا، رغم أنها ليست بديلاً عن الرؤية الشرعية في أغلب الدول الإسلامية.

الإفتاء والمراكز الفلكية.. جدل متكرر حول إثبات الهلال

لم يكن الجدل بين الحسابات الفلكية والرؤية الشرعية وليد اللحظة، بل هو قديم قدم التقويم الهجري نفسه، حيث تسعى بعض الدول إلى المزاوجة بين الطريقتين، بينما تعتمد أخرى بشكل حصري على أحدهما. فدار الإفتاء في عدد من الدول، ومن بينها ليبيا ومصر والسعودية، دعت مواطنيها إلى المشاركة في تحري الهلال عند الغروب، والإدلاء بشهاداتهم في حال تمكنوا من رؤيته.

أما في الجانب الفلكي، فقد أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء أن هلال شهر رمضان سيكون فوق الأفق يوم الجمعة، مما يجعل رؤيته بالعين المجردة أمرًا ممكنًا في العديد من المدن الليبية والإسلامية، وهو ما يعزز من احتمالية إعلان السبت غرة رمضان.

الإعلان الرسمي.. لحظة توحد المسلمين حول الشهر الفضيل

عند انتهاء عمليات التحري وإعلان الدول نتائج الرصد، تبدأ مرحلة التهيئة لاستقبال الشهر الكريم، فتتزين الشوارع، وتمتلئ المساجد بالمصلين، وتعم أجواء البهجة بين الصغار والكبار. ويشكل شهر رمضان فرصة سنوية لتجديد القيم الروحانية والاجتماعية، حيث يلتف أفراد العائلات حول موائد الإفطار، ويكثر التكافل بين الناس، وتُستعاد مشاهد التراويح التي تملأ الأجواء بخشوعها وسموها.

ومع بزوغ فجر الأول من رمضان، تتغير ملامح الأيام، إذ تزدحم الأسواق في الساعات الأخيرة قبل الإفطار، ويزداد الإقبال على العبادات، وتبدأ حياة جديدة تختلف عن باقي شهور العام، حيث تفرض الروحانيات حضورها، ويكتسي الزمن بقدسيته.

إن انتظار إعلان رؤية الهلال ليس مجرد طقس علمي أو تقليد ديني، بل هو إيذان ببداية مرحلة جديدة تحمل معها الأمل والتجدد، حيث تعيش الأمة الإسلامية شهرًا من الإيمان والتراحم، متجاوزة خلافات التوقيت والحدود، متحدةً في أجواء التسامح والمغفرة، على أمل أن يكون هذا الشهر بوابة خير وسلام للعالم أجمع.