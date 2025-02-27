بعد إنهاء أعمال الصيانة.. نقل كميات كبيرة من الغاز بحقل اللهيب

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من نقل كميات من الغاز المنتج بحقل اللهيب تُقدَّر بنحو 40 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة لخط التخزين بقطر 30 بوصة وفقًا لتوصيات المسح الإلكتروني الذكي.

تقليل احتراق غاز الشعلة

يأتي ذلك في إطار سعي المؤسسة الوطنية للنفط لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية في كافة أرجاء البلاد، بحسب البيان.

وباشرت الشركة في ضخ هذه الكميات، حيث يُخصَّص 17 مليون قدم مكعب يومياً لتشغيل ضواغط الرفع الصناعي بالغاز في حقل زلطن، بينما يتم نقل الكمية المتبقية، والمقدرة بـ 23 مليون قدم مكعب يومياً، عبر خط بقطر 36 بوصة إلى الشبكة الساحلية لمنظومة الغاز الطبيعي.

وأوضح البيان يُسهم هذا الإجراء في تقليل احتراق غاز الشعلة في حقل اللهيب إلى أدنى مستوى ممكن، كما يعزز إمدادات الغاز الطبيعي للجناح الغربي، الذي يقلل الاعتماد على الوقود السائل في محطات توليد الكهرباء ويوفر مبالغ كبيرة كانت ستُخصص لشراء هذا الوقود.

وتابع البيان “يتقدم مجلس إدارة المؤسسة بالشكر والتقدير لمسؤولي شركة سرت وكافة العاملين بها في مختلف مواقعها لجهودهم المضنية في تحقيق هذا الإنجاز”.

افتتاح منصة غاز الطهي في سرت

وعلى جانب آخر منفصل، جرى افتتاح أول نقطة تعبئة لغاز الطهي الفورية بمحلة الزعفران في مدينة سرت. بإشراف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

قال عزالدين الحداد عضو الفريق المكلف بتجهيز وتركيب المنصة “إن هذه المنصة تتميز بتوفر الخدمة الحديثة بسريعة في التعبئة بغضون دقائق إلى جانب تضمين المنصة بمنظومة جديدة لقياس المنسوب بشكل عال الدقة”.

تحتوي المنصة على خزانين للغاز السائل، سعة كل خزان 57 مترا مكعبا، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية في الساعة الواحدة 400 أسطوانة، وتعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا، منوها بأن سعر تعبئة الاسطوانة الصغيرة وزن 11 كيلو دينار ونصف أم الأسطوانة الزرقاء وزن 15 كيلو بسعر دينارين.