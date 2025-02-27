«الوطنية لحقوق الإنسان» تطالب بالتحقيق في تجاوزات «موظفتين» بالبعثة الأممية

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الوطنية لحقوق الإنسان ترحب بإحالة موظفتين دوليتين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

فتح تحقيق جاد وشامل في هذه التجاوزات الخطيرة بما يعزز الثقة في البعثة الأممية لدى ليبيا

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإنشاء آلية منفصلة ومستقلة وبشكل مستقل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

رحبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بالخطوات الإجرائية التي اتخذتها لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، بشأن إحالة الشكوى المقدمة من المؤسسة ضد موظفتين دوليتين عاملتين في دائرة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، جراء ممارساتهم وسلوكهم السيئ المنافي للأخلاقيات المهنية الواجب الالتزام بها من قبل العاملين في سلك الأمم المتحدة وفقاً لقواعد مدونة السلوك في منظومة الأمم المتحدة وأخلاقيات العمل في ميدان حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الوطنية الليبية والسلطات التشريعية

وأكدت المؤسسة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الحقوقية الوطنية الليبية والسلطات التشريعية، بما يضمن متابعة ورصد وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات، أياً كان مصدرها، وفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وشددت المؤسسة على التزامها الراسخ بالدفاع عن حقوق الإنسان وفقاً لرؤيتها الوطنية وبدون إملاءات أو توجيه، وتعزيز مبدأ المساءلة والشفافية والنزاهة، وفي هذا السياق تجدد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا دعوتها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التعامل الجاد والشفاف وبنزاهة ومصداقية مع الشكاوى المتعلقة بموظفين تابعين لها خرجوا عن الأعراف الدبلوماسية والسياسية ومارسوا الفساد السياسي من مواقع عملهم داخل البعثة.

فتح تحقيق جاد وشامل في هذه التجاوزات الخطيرة بما يعزز الثقة في البعثة الأممية لدى ليبيا

ودعت المؤسسة إلى فتح تحقيق جاد وشامل في هذه التجاوزات الخطيرة بما يعزز الثقة في البعثة الأممية لدى ليبيا، ويسهم في دعم مسار حقوق الإنسان وسيادة القانون في ليبيا، فلا ينبغي للموظفين الدوليين التابعين للبعثة الانحياز وإدارة الملفات الوطنية وفق هواهم، والذهاب بها بعيداً عن الأولويات الوطنية الليبية، ومحاولة العمل برؤيتهم الخاصة، ولا يمكن لهم تعويض دور المؤسسات الحقوقية الليبية المستقلة صاحبة الاختصاص الأصيل في الشؤون المتعلقة بحقوق الإنسان في ليبيا، انطلاقاً من مبدأ الولاية الوطنية للتعاطي مع هذه القضايا الإنسانية.

حقوق الإنسان: دور البعثة الأممية هو دور مكمل وعامل مساعد وليس بديلاً عن الآليات الوطنية

وأضاف البيان، أن دور البعثة الأممية هو دور مكمل وعامل مساعد وليس بديلاً عن الآليات الوطنية في حقوق الإنسان، وذلك بناءً على ما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي في تأسيس البعثة في 2011 بقرار المجلس رقم (2009/ سبتمبر/أيلول 2011) والذي حدد مهام عمل البعثة الأممية للدعم والمساعدة.

الوطنية لحقوق الإنسان: معالجة الإخلالات المهنية داخل قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

وأعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مرة أخرى عن أملها في أن تسهم هذه الخطوات الإجرائية في معالجة هذه الإخلالات المهنية داخل قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وإصلاح وتحسين مستوى أداء هذا القسم بما ينسجم مع مهام عمله الإنسانية.

وأكدت المؤسسة، استمرارها في أداء مهام عملها الإنسانية من منطلقات وأهداف عملها وبرؤية وطنية وإنسانية تتعامل مع أولويات الوضع الإنساني الراهن في ليبيا وتستجيب لها، والاستمرار في رصد أي انحرافات سلوكية وغير مهنية تشوب عمل الموظفين الدوليين ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والعمل على معالجتها عبر القنوات القانونية والإجرائية اللازمة.

الوطنية لحقوق الإنسان تطالب بإنشاء آلية منفصلة ومستقلة وبشكل مستقل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

كما جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا مطالبتها لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بالعمل على إنشاء آلية منفصلة ومستقلة وبشكل مستقل عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خلال فصل مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في ليبيا عن ولاية البعثة والتابعية لها، وتكون له ولاية مستمرة لرصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، والإبلاغ عنها، ودعم السلطات الليبية في جهودها الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة وإنهاء الإفلات من العقاب، وإصلاح منظومة العدالة الجنائية، ودعم ومساعدة الضحايا، وتطوير قدرات مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجالات حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون ودعم الضحايا والمتضررين.