النائب العام يكلف «فريق علمي» لبحث أسباب حرائق الأصابعة والهيرة

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النائب العام.. تشكيل أمانة استشارية من اختصاصي الهيئة الليبية للبحث العلمي

مساعدة هيئة التحقيق في البحث عن أسباب الحرائق

النواب يطالب الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء حرائق الأصابعة

كلف مكتب النائب العام، اليوم الخميس، أمانة استشارية من اختصاصي الهيئة الليبية للبحث العلمي، لمساعدة هيئة التحقيق في البحث عن أسباب الحرائق التي اندلعت في بلدية الأصابعة ومنطقة الهيرة.

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أنه في إطار التحقيق الابتدائي، أصدر النائب العام قراراً بتكليف أمانة استشارية من اِختصاصيّي الهيئة الليبية للبحث العلمي؛ لمساندة عمل هيئة التحقيق في مجالاته المتصلة بعلم الحرائق؛ فأجرى نائب النيابة، بمكتب النائب العام، بمعية الاستشاريين، انتقالاً إلى الأماكن التي شهدت الحوادث؛ لغرض فهم طبيعة الحرائق؛ وتعيين عناصر التفاعل التي أدت إلى حدوثها.

حرائق الأصابعة.. النواب يطالب الحكومة الليبية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء حرائق الأصابعة

وفي وقت سابق، طالب مجلس النواب الحكومة الليبية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمعاينة الأضرار الناتجة عن الحرائق الغامضة في مدينة الأصابعة غربي البلاد.

النواب يطالب بتكثيف الجهود لإغاثة الأصابعة

وقال بيان المجلس إن التعامل مع مثل هذه الكوارث مسؤولية تقع على عاتق الحكومة الليبية الشرعية.

وتابع البيان بضرورة تكثيف الجهود لإغاثة المتضررين من أهالي الأصابعة الذين فقدوا بيوتهم جراء النيران المشتعلة منذ أيام “تكثيف جهودها العاجلة لإغاثة المتضررين، وتوفير كل الإمكانات اللازمة لحماية المواطنين، وتسخير كل الوسائل الممكنة للحد من آثار هذه الكارثة.

وأعرب المجلس عن أسفه لعدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالسرعة والكفاءة اللازمتين من الجهات التي كانت معنية في الأساس بمتابعة مثل هذه الحوادث والاستجابة لها، مشيراً بشكل غير مباشر لحكومة الوحدة منتهية الولاية والتي كانت استجابتها ضعيفة وغير دقيقة في تقييمها للحادثة.

الدعوة لمراجعة آليات التعامل مع الأزمات

كما أشار البيان إلى نقطة همة وهي الحاجة إلى مراجعة جادة لآليات التعامل مع الأزمات، وضمان أن تكون الأولوية دائماً لحماية أرواح وممتلكات المواطنين بمدينة الأصابعة بالمنطقة الغربية.

ودعا مؤسسة الوطنية للنفط، ومجلس التخطيط الوطني وبيوت الخبرة والجهات ذات الاختصاص كافة لتقديم الدعم الفني والتقني للمساعدة في الكشف عن أسباب هذه الحرائق وتحديد الجهات المسؤولة عنها.

وأكد مجلس النواب الحاجة الماسة إلى تضافر الجهود الوطنية لمواجهة هذا الوضع الطارئ، مشددا على أن مسؤولية إغاثة المتضررين والتعامل مع مثل هذه الحوادث لا تحتمل التأخير أو المساومة.