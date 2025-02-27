العقوري والسفير الروسي يبحثان إعادة فتح القنصلية الروسية ببنغازي

أخبار ليبيا 24

التقى “يوسف العقوري” رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا “حيدر رشيد أغانين” لبحث آخر المستجدات الدولية والإقليمية لاسيما في سوريا وفلسطين.

التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين

وناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية في البلاد ومسار الانتخابات، ومخرجات اجتماع القاهرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، كما ناقش اللقاء سُبل افتتاح البيت الثقافي الروسي في بنغازي وفتح القنصلية الروسية في المدينة.

وبحسب بيان مجلس النواب أكد “العقوري “على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وحرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في جميع المجالات، معبرًا عن تطلعه إلى الدور الروسي في دعم استقرار ليبيا.

تعاون روسي – ليبي برلماني

من جانبه، “حيدر أغانين” عن سعادته بزيارة مجلس النواب، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا، لا سيما في مجال التعاون بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ، كما شدد على التزام بلاده بدعم ليبيا في سبيل إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتمكين الشعب الليبي من اختيار من يمثله ، مضيفاً بأن العمل جارٍ على افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.

وفي تصريحات صحفية سابقة أكد “حيدر أغانين” أن عودة القنصلية العامة إلى مدينة بنغازي “أصبحت ضرورة ملحة”. وأوضح “إن إعادة فتح القنصلية العامة في بنغازي هي خطوة واضحة في عملية عودة روسيا إلى ليبيا بعد نقل السفارة إلى طرابلس”، مذكرا “بأن إغلاق المكتب التمثيلي في بنغازي في عام 1993 لم يكن خطوة سياسية”.

وتابع “الأزمة الاقتصادية في روسيا في تلك السنوات أدت إلى تقليص عدد الموظفين وتمويل البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. واليوم أصبحت العودة إلى بنغازي ضرورة ملحة”.