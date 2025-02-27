العقوري والسفير الروسي يبحثان إعادة فتح القنصلية الروسية ببنغازي
ناقش اللقاء سُبل افتتاح البيت الثقافي الروسي
أخبار ليبيا 24
التقى “يوسف العقوري” رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، مع سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى ليبيا “حيدر رشيد أغانين” لبحث آخر المستجدات الدولية والإقليمية لاسيما في سوريا وفلسطين.
التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين
وناقش الطرفان آخر المستجدات السياسية في البلاد ومسار الانتخابات، ومخرجات اجتماع القاهرة بين مجلس النواب ومجلس الدولة، كما ناقش اللقاء سُبل افتتاح البيت الثقافي الروسي في بنغازي وفتح القنصلية الروسية في المدينة.
وبحسب بيان مجلس النواب أكد “العقوري “على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وحرص مجلس النواب على تعزيز التعاون مع جمهورية روسيا الاتحادية في جميع المجالات، معبرًا عن تطلعه إلى الدور الروسي في دعم استقرار ليبيا.
تعاون روسي – ليبي برلماني
من جانبه، “حيدر أغانين” عن سعادته بزيارة مجلس النواب، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير علاقاتها مع ليبيا، لا سيما في مجال التعاون بين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي، بما يخدم المصلحة المشتركة للشعبين الصديقين ، كما شدد على التزام بلاده بدعم ليبيا في سبيل إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتمكين الشعب الليبي من اختيار من يمثله ، مضيفاً بأن العمل جارٍ على افتتاح القنصلية الروسية في بنغازي خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.
وفي تصريحات صحفية سابقة أكد “حيدر أغانين” أن عودة القنصلية العامة إلى مدينة بنغازي “أصبحت ضرورة ملحة”. وأوضح “إن إعادة فتح القنصلية العامة في بنغازي هي خطوة واضحة في عملية عودة روسيا إلى ليبيا بعد نقل السفارة إلى طرابلس”، مذكرا “بأن إغلاق المكتب التمثيلي في بنغازي في عام 1993 لم يكن خطوة سياسية”.
وتابع “الأزمة الاقتصادية في روسيا في تلك السنوات أدت إلى تقليص عدد الموظفين وتمويل البعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. واليوم أصبحت العودة إلى بنغازي ضرورة ملحة”.