إقتصاد

الحويج يفتح فرص الاستثمار لرابطة رجال الأعمال الأناضوليين

تقديم تسهيلات لدخول الشركات التركية لليبيا

27 فبراير، 2025 12:56 م
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أخبار ليبيا 24

التقى محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة منتهية مع وفدًا اقتصاديًا تركيًا يضم ممثلين عن رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الأناضوليين (ANASIAD) وذلك لبحث أوجه التعاون الاستثماري.

فتح أبواب الاستثمار التركي في ليبيا

وبحسب بيان الوزارة، ترأس الوفد التركي هاكان بيركان، رفقة وفدًا من منطقة يني شهير برئاسة ” أركان أوزيل ” رئيس بلدية يني شهير.

وتعمل حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، على استقطاب الشركات التركية بمشاريع اقتصادية واستثمارية كبيرة، لا تفصح عادة عن تفاصيلها، من جانبه أبدى الوفد التركي خلال اللقاء رغبة الشركات والمستثمرين دخول السوق الليبي إقامة مشاريع استثمارية مباشرة وكذلك عقد شراكة مع القطاع الخاص المحلي، والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة بمختلف المناطق وفق الخارطة الاستثمارية بالهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة التابعة للوزارة.

تسهيلات للشركات التركية وفقًا للقانون الليبي

وأشار الحويج أن الوزارة والجهات التابعة لها تقدم كافة التسهيلات الممكنة للمستثمرين والشركات الراغبة في العمل بدولة ليبيا، كما وجّه بضرورة تسجيل الشركات الاجنبية لدى الوزارة، وإنشاء فروع او اعتماد وكلاء ليبيين بالتنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة، كما دعا بلدية يني شهير الى زيارة البلديات و عقد شراكة توأمة مع وزارة الحكم المحلي، وفقا للبيان

هذا وقد وجّه الحويج الجهات التابعة والإدارات المختصة الترتيب للقاءات بين الغرف التجارية ومجلس أصحاب الأعمال مع الوفد الصناعي التركي، وعرض الفرص الاستثمارية المعتمدة بمختلف القطاع والامتيازات التي يوفرها قطاع الاستثمار وفق القانون رقم 9 لسنة 2010 م.

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تعزيز التبادل التجاري مع إيطاليا

وفي سياق آخر منفصل، بحث الحويج خلال اليومين الماضيين مع سفير جمهورية إيطاليا ” جيانلوكا ألبريني ” أوجه التعاون الاقتصادي وسير التبادل التجاري والشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

كد الحويج خلال اللقاء على أهمية إعداد رؤية موحدة بين البلدين تشمل التعاون الاقتصادي والأمني بما يحقق الاستقرار وتنفيذ خطة التنوع الاقتصادي التي تهدف إلى رفع الناتج المحلي للصادرات غير النفطية بنسبة 60 % بحيث يمثل قطاع النفط 40% من الناتج الإجمالي المحلي.

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