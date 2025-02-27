الإدارة العامة للمستشفيات تضع خطة شاملة لتطوير الخدمات الصحية

أخبار ليبيا 24

في سبيل تحسين الأوضاع الصحية على مستوى البلاد، عقدت الإدارة العامة لشؤون المستشفيات والمراكز التخصصية بوزارة الصحة بالحكومة الليبية اجتماعها الدوري الأول، تعزيز التنسيق بين مختلف المؤسسات الصحية وتطوير الخدمات الصحية للمواطنين.

مناقشة أوضاع المستشفيات العامة

وبحسب بيان الوزارة حضر الاجتماع مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية، إضافة إلى مديري المراكز الطبية والتخصصية والعيادات المجمعة.

من جانبه د. ملهم محمد الدرسي أكد مدير عام إدارة شؤون المستشفيات والمراكز الصحية، على جودة وكفاءة النظام الصحي بشكل عام وبحث احتياجاته و المعوقات التي تواجهه. وأكد على الدور المحوري للرعاية الصحية داخل المستشفيات والاهتمام بتقديم خدمات مميزة للمرضى و التركيز على توفرها على مدار الساعة.

كما أشار إلى أنه سيتم الوقوف على تنظيم وسير العمل بالتواجد عن قرب و تكثيف الزيارات الميدانية لتقييم الوضع الراهن والبحث عن كل السبل لتعزيز الحوكمة وتنظيم التواصل بين كافة المؤسسات العلاجية ووزارة الصحة عبر القناة الرسمية الوحيدة للتواصل وهي إدارة شؤون المستشفيات والمراكز التخصصية بالوزارة.

ملتقى جراحي الصدر الليبيين

وعلى جانب آخر متعلق بتطوير الخدمات الصحية، انطلق يوم الثلاثاء بمركز بنغازي الطبي، فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجراحي الصدر الليبيين، والذي تختتم فعالياته اليوم الخميس، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والاختصاصيين في جراحة الصدر من داخل ليبيا وخارجها.

وبحسب بيان الوزارة يهدف الملتقى إلى تبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات العلمية والتقنيات الحديثة، في إطار جهود الوزارة للارتقاء بجودة الرعاية الصحية المتخصصة وتعزيز التعاون الإقليمي.

وشهد حفل الافتتاح حضور عثمان عبدالجليل وزير الصحة، إلى جانب عدد من القيادات الصحية ومديري المؤسسات الطبية، ومن خلال كلمته أكد عبدالجليل على أهمية مثل هذه الفعاليات في تطوير مهارات الكوادر الطبية الوطنية وتعزيز منظومة العلاج داخل البلاد.