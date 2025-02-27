الأرصاد: استقرار حالة الطقس على كافة مناطق البلاد

أخبار ليبيا 24

أجواء مستقرة على كافة مناطق البلاد، لطقس اليوم الخميس، في حين ستتحسن الأجواء على المنطقة الغربية خلال اليومين المقبلين، وفقا للمركز الوطني للأرصاد الجوية.

تفصيل لحالة الطقس على المناطق

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة

تتكاثر السحب صباح اليوم على بعض مناطق الساحل يتخللها أمطار خفيفة، وتكون صافية إلى قليلة السحب اليومين المقبلين. أما حركة الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية تنشط يوم السبت على بعض المناطق. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و21 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا خلال اليومين المقبلين.

الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد

تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مرتفعات الجبل الأخضر، بينما حركة الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة

حالة السماء صافية وحركة الرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تتحول يوم السبت إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على غدامس والحمادة. أما عن درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا من الغد.

الواحات والسرير و تازربو والكفرة

تكون حالة السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وحركة الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و21 درجة مئوية.