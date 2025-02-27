افتتاح محطة فورية لتعبئة غاز الطهي في سرت

أخبار ليبيا 24

ضمن مشاريع الجهاز الوطني للتنمية في مدينة سرت، جرى افتتاح أول نقطة تعبئة لغاز الطهي الفورية بمحلة الزعفران. بإشراف شركة البريقة لتسويق النفط والغاز.

مشروع سيعمل على توفير غاز الطهي بشكل مستمر

حضر مراسم الافتتاح عميد بلدية سرت ومساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية بسرت ومدير المنطقة الوسطى مصراتة بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وعدد من مديري الإدارات بمنطقة مصراتة بشركة البريقة ورئيس وأعضاء المجلس الاجتماعي لقبائل سرت.

تعد هذه الخطوة مهمة جداً للمدينة وضواحيها، إذ ستعمل على توفير غاز الطهي بشكل مستمر، وبالسعر الرسمي في ظل شح وغلاء اسطوانات غاز الطهي بالمنطقة الوسطى والجنوبية.

وفي تصريحات صحفية رصدتها وكالة أخبار ليبيا 24، قال عزالدين الحداد عضو الفريق المكلف بتجهيز وتركيب المنصة “إن هذه المنصة تتميز بتوفر الخدمة الحديثة بسريعة في التعبئة بغضون دقائق إلى جانب تضمين المنصة بمنظومة جديدة لقياس المنسوب بشكل عال الدقة”.

حول السعة الإنتاجية للمحطة

وأوضح الحداد أن النقطة تحتوي على خزانين للغاز السائل، سعة كل خزان 57 مترا مكعبا، لافتا إلى أن الطاقة الإنتاجية في الساعة الواحدة 400 أسطوانة، وتعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء يوميا، منوها بأن سعر تعبئة الاسطوانة الصغيرة وزن 11 كيلو دينار ونصف أم الأسطوانة الزرقاء وزن 15 كيلو بسعر دينارين.

ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز بالسوق الموازية

يذكر أنه قفز سعر الأسطوانة الزرقاء في الآونة الأخيرة إلى 800 دينار، والبرتقالية الصغيرة إلى 750 دينارا، مقابل 650 دينارا نهاية ديسمبر الماضي، وفق باعة ومواطنين. هذه القفزة في الأسعار مردها لقرب دخول شهر رمضان حيث ارتفعت الأسعار بالأسواق الليبية بشكل مبالغ فيه، في ظل غياب الرقابة.

وتدعم ليبيا أسطوانات غاز الطهو بأسعار مخفضة تصل إلى دينارين فقط في مراكز توزيع شركة البريقة الحكومية، بينما تباع الأسطوانات في السوق الموازية بسعر يتجاوز عشرة دنانير.