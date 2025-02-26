4 مباريات حاسمة في ختام الجولة الخامسة بدورينا

أخبار ليبيا 24

تواصل الأندية منافساتها الحماسية في الدوري الليبي الممتاز _دورينا_ وستكون مباريات يومي الخميس والجمعة ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الإياب بالدوري.

مباريات حاسمة في نهاية الأسبوع

من المقرر أن تقام غدا أربع مباريات، حيث سيلعب الأندلس والبرانس في الثالثة عصرا على ملعب مدينة امساعد. وفي التوقيت نفسه علي ملعب مدينة درنة، ستجرى قمة مرتقبة بين الأهلى بنغازى والهلال.

ويستضيف الخمس بملعبه فريق أساريا في السادسة مساء، وفي التوقيت نفسه يلتقي أبي الأشهر والملعب الليبي على ملعب النهر بطرابلس.

أما بعد غد فتقام آخر أربع مباريات في الجولة الخامسة، حيث يحل المهدية ضيفا على المروج في ملعب بشير جودة بمدينة المرج في الثالثة عصرا. وعلي ملعب 10 يونيو بمدينة أجدابيا، يلعب التعاون مع الصداقة في التوقيت نفسه. وعلى ملعب مدينة أبوعيسي، يستضيف الوطن فريق الاتحاد المصراتي في الثالثة والنصف عصرا. وبملعب النهر في طرابلس، يلتقي فريق الظهرة والمدينة في السادسة مساء.

قرعة تصفيات كأس ليبيا للكرة الطائرة

وعلى جانب آخر منفصل، جريت، اليوم الأربعاء في قاعة طرابلس الكبري، قرعة تصفيات كأس ليبيا للكرة الطائرة بالمنطقة الثالثة، التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك.

حضر مراسم القرعة رئيس لجنة المسابقات العامة للكرة الطائرة وجدي القمبري، ورئيس الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس عبدالحكيم رمضان، ورئيس مكتب الإعلام في الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عضو الاتحاد الفرعي للكرة الطائرة بطرابلس أنور الطوباشي، وعدد من حكام اللعبة.

كما حضر القرعة مندوبا الأهلي طرابلس وأساريا، بينما غاب مندوبا الاتحاد والجزيرة عن حضور القرعة، التي أسفرت عن مواجهة بين الأهلي طرابلس والجزيرة السبت 15 مارس المقبل، وفي اليوم التالي يلتقي فريقا الاتحاد وأساريا.

يُشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة حدد الحادية عشرة مساء موعدا لإقامة مباريات تصفيات كأس ليبيا للكرة الطائرة خلال شهر رمضان.